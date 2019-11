Béni-Abbès : promotion du tourisme culturel et écologique

A l’approche des fêtes de fin d’année, c’est toujours la même hantise qui appréhende les vacanciers à destination de Taghit et de Béni-Abbès, ces deux oasis enchanteresses, dont la renommée a certes dépassé les frontières de la région et du pays, mais dont le déficit en infrastructures d’hébergement persiste toujours, en dépit de la rénovation de leurs hôtels, qui portent désormais respectivement le nom de hôtel Saoura (Taghit) et hôtel Rym (Béni-Abbès) souvent occupés par des délégations de tous horizons ou par des visiteurs aux bourses bien garnies.

Les milliers de visiteurs attendus en pareilles circonstances, et comme ce sera également le cas en cette fin d’année, devront se contenter des trois ou quatre camping privés, aux capacités d’accueil limitées ou se tourner vers la formule «Tourisme chez l’habitant» qui aura su se substituer, pour l’hébergement des touristes, au manque d’infrastructures publiques et combler ainsi, un tant soit peu, ce déficit. En matière de prestations, seules quelques gargotes et cafés, avec un service qui laisse à désirer, sont disponibles et à des prix qui s’envolent, bien entendu, à cette occasion. les visiteurs des agglomérations environnantes ont trouvé une autre solution pour fêter le jour de l’an : veiller au pied de la dune autour d’un gigantesque feu de bois, jusqu’au lever du soleil.

Face à cette incontournable situation, qui aurait tendance à vouloir s’éterniser, depuis le temps qu’elle est décriée, on se demande quand est-ce que les prestations seront un peu plus accessibles à nos compatriotes. Si Béni-Abbès dispose, par contre, de bien d’atouts pour être une wilaya déléguée et peut énormément compter sur une promotion effective du tourisme, principal atout pour un véritable développement local, en raison de son riche potentiel matériel et immatériel, il n’en demeure pas moins qu’en matière d’infrastructures hôtelières, beaucoup reste à faire. La rénovation de l’hôtel Rym, la réalisation de sept bungalows et d’un théâtre de plein air demeurent encore insuffisants pour redynamiser le secteur du tourisme auquel on aspire dans la région. Il faudra encore une fois compter sur le mouvement associatif et son entière adhésion dans le cadre d’une promotion du tourisme, en particulier du tourisme saharien et écologique de la région.

Ramdane Bezza