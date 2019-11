L’écrivaine et militante Elaine Mokhtefi : son combat pour la cause algérienne

L'écrivaine Elaine Mokhtefi, militante anticolonialiste engagée en faveur de l'indépendance de l'Algérie, a évoqué, dimanche à Alger, son long parcours de militante pour la cause algérienne durant la guerre de libération. S'exprimant lors d'une rencontre en marge du 24e Sila, consacrée à la présentation de son dernier ouvrage "Alger, capitale de la révolution : de Fanon aux Blacks Panthers", édité récemment en Algérie, l'écrivaine a rappelé son engagement pour la cause algérienne aux côtés de militants du Front de libération nationale (Fln). Membre de la représentation du Fln à New York (Etats-Unis), Elaine Mokhtefi a contribué activement à l'inscription de la cause algérienne à l'Assemblée générale de l'Onu, a-t-elle témoigné, précisant que ses premiers contacts avec les militants algériens remontaient à 1952. En 1958, en pleine guerre d'Algérie, Mokhtefi rencontre, lors d'une conférence panafricaine des peuples à Accra (Ghana), Frantz Fanon, militant anticolonialiste, et Mohamed Sahnoun, se remémore-t-elle encore. Elaine Mokhtefi a rencontré également Hocine Ait Ahmed et M'hamed Yazid, membres dirigeants de la représentation dans cette grande ville américaine qui abrite le siège de l'Onu. Evoquant le Festival panafricain d'Alger de 1969, auquel elle avait contribué en tant que membre organisateur, la militante de 91 ans garde le souvenir d'un évènement "émouvant et extraordinaire qui n'a eu jamais d'égal en Afrique et ailleurs". Cette manifestation panafricaine était un carrefour culturel et politique qui a pu réunir des dirigeants de l'Afrique noire et l'Afrique du nord, poursuit la militante américaine de la cause algérienne, qui était alors chargée d'accueillir la délégation américaine, témoigne-t-elle. Ayant vécu à Alger entre 1962 et 1974, Elaine Mokhtefi a exercé en tant que journaliste à l'APS. Elle est également interprète et écrivaine. Née en 1928 à New York, Elaine Mokhtefi est l'épouse de l'écrivain Mokhtar Mokhtefi, ancien membre de l'Aln (Armée de libération nationale). Engagée en faveur des luttes anticolonialiste et anti-raciale, elle s'est distinguée particulièrement par son combat aux côtés des "Black Panthers", un mouvement de libération afro-américain militant pour les droits civiques. Des rencontres sur l'histoire et l'édition, entre autres, sont programmées au 24e Sila qui se poursuit jusqu'au 9 novembre au Palais des expositions des Pins-Maritimes.