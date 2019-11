Festival international du cinéma d’Alger : Liberté d’expression et revendications sociales au menu

Les questions de la liberté d’expression et des revendications sociales à travers le 7e art seront au cœur des considérations de la 10e édition du Festival International du Cinéma d’Alger (FICA) qui sera au rendez-vous cette année du 7 au 16 du mois en cours. En effet, c’est au niveau des salles de cinéma de l’Office Riadh El-Feth que se déroulera cette nouvelle mouture du Festival International du Cinéma d’Alger.

Dans cette perspective et afin de divulguer son programme que le commissariat du festival a organisé, hier, une conférence de presse au niveau de la salle Frantz-Fanon de l’Office Riadh El-Feth (OREF). Cette rencontre a été animée par Mme Fatma-Zohra Zamoum, commissaire du FICA. Dans son intervention, la commissaire du festival a tenu à souligner que ce dernier célèbre sa dixième année, «avec une décennie d’existence, le FICA entre dans le cycle de la culture durable, apportant chaque année la preuve vivante de l’existence d’un public de qualité, attiré par des films récents en marquant dans un environnement où le cinéma n’a pas repris la place qu’il mérite», a-t-elle affirmé.

La première responsable de ce rendez-vous d’envergure internationale a souligné qu’un riche programme est tracé cette année, «au menu des projections de longs-métrages, des courts-métrages ainsi que des films documentaires. Des Masters Class et des hommages seront organisés en marge du festival», a-t-elle précisé.

Pas moins de huit projections par catégorie (long-métrage, court-métrage et film documentaire) sont programmées tout au long de la semaine et ce au bonheur des amoureux du 7e art. «En marge des projections des films nous avons programmé des rencontres professionnelles, nous souhaitons vraiment qu’elles soient bénéfiques à la fois aux étudiants du cinéma et aux professionnels du cinéma», a indiqué Mme Zamoum, et d’ajouter «comme chaque année nous invitons les étudiants et les professionnels de la télévision et du cinéma à s’enrichir». Évoquant le Master Class, elle a précisé que «le montage troisième écriture d’un film», est le thème choisi pour cette nouvelle édition, car elle estime que «les monteurs ont un rôle très important dans le montage d’un film». En ce qui concerne les tables rondes, elle a indiqué que «deux tables rondes sont au menu, dont la première sera axée sur l’écriture de l’histoire et la seconde réunira des femmes cinéastes». Cette année, le FICA rendra un vibrant hommage à Moussa Haddad (1937-2019). Quand l’inspecteur Tahar entre dans le mythe, sanctuarisé par le Grand Ecran, c’est Moussa Haddad qui se tient, discret et aimant, derrière la caméra. En 1967, à peine âgé de trente ans, il fait d’une figure déjà populaire au théâtre une légende de cinéma : Hadj Abderrahmane trouvera alors en Moussa Haddad le complice qui comprendra et immortalisera son génie. Le comédien au bagout incomparable et le réalisateur fort de son expérience passée auprès de Gilo Pontecorvo et d’Enzo Peri dont il fut l’assistant, feront alors le bonheur des cinéphiles adeptes des comédies caustiques. L’inspecteur Tahar mène l’enquête suivi, cinq ans plus tard, par l’inoubliable Vacances de l’inspecteur Tahar figurent ainsi parmi les classiques du cinéma algérien. Dans les années 1970 et 1980, Moussa Haddad rejoindra avec Les enfants de Novembre, Une cigarette pour Ali, Hassan Terro au maquis et Libération, le cortège des grands cinéastes qui auront sublimé la Révolution algérienne. Il passe ensuite à un autre registre, après quinze ans d’absence, avec le thriller Made in (1999) qui gagnera les faveurs du grand public. Quant à son dernier film Harraga blues (2012), il tente de disséquer le phénomène de l’émigration clandestine sévissant dans la jeunesse algérienne. Moussa Haddad nous quitte le 17 septembre 2019 à l’âge de 82 ans, non sans avoir marqué par sa présence les manifestations du Hirak algérien.

Sihem Oubraham