Spécial Salon international du livre d’Alger : Une aubaine pour les amateurs

Les journées du Salon international du livre d’Alger 2019, dans sa 24e édition, se poursuivent. Les Algériens semblent porter un intérêt au livre et à la lecture. Il suffit juste de faire un tour aux différents stands du Salon et d’y voir le rush, pour constater qu’une grande «évolution» culturelle se fait sentir cher le lecteur, mais aussi chez l’exposant qui cherche à satisfaire l’acheteur en lui proposant des ouvrages de qualité et avec des thèmes polyvalents.

Ainsi, force et de constater que le chiffre d’affaires des maisons d’édition exposantes, algériennes ou étrangères, connait une hausse considérable. Heureusement, de géniales initiatives voient le jour pour tenter de se démarquer et avoir le plus grand nombre de clients et d’essayer de les fidéliser notamment. De quoi raviver l’engouement pour les livres et la culture. Il faut bien dire que les stands sont bien approvisionnés et fortement fréquentés. La majorité des maisons d’édition font des réductions allant de 20 à 50%. Le stand Dar El-Farabi fait une réduction de 20% pour les livres spécialisés. Un livre de droit coûte en moyenne 2.500, DA. Le représentant commercial de ce stand impute la cherté des livres à l'assurance du transport des marchandises et nous renvoie aux nouvelles procédures de transaction relatives à la loi de finances complémentaire qui ont changé.

Côté Sédia, des livres peuvent coûter jusqu'à 1.800 DA, surtout si c’est des auteurs de renom. Du côté chihab, les prix sont abordables, allant de 500, 700 jusqu'à 1.500 DA entre livre d’histoire, roman et livre politique. Au stand Gallimard, une maison habituée du salon, l'enthousiasme est aussi grand et perceptible que dans les autres stands. On peut y constater une forte affluence d'acheteurs. On y trouve des livres de poche Folio, une pléiade, des beaux livres, des classiques indémodables et d'autres ouvrages ayant fait la rentrée littéraire en France. Ainsi, l'affluence en grand nombre de visiteurs au salon témoigne, à coup sûr, de l'importance du livre, quel que soit, parfois, son prix.



Les réductions vont de 10 à 50%



«Malgré ces réductions, les prix des livres restent chers par rapport au pouvoir d'achat du citoyen algérien», a relevé la responsable de la communication des éditions chihab. Car, a-t-elle expliqué, «le papier à lui seul représente 80% du prix du livre». Ainsi, et en dépit des remises proposées par les exposants, le livre, surtout les dictionnaires illustrés, les encyclopédies et les ouvrages spécialisés, en l’occurrence ceux de la science, chimie, physique… coûte toujours trop cher par rapport au pouvoir d'achat, surtout pour les boursiers, c'est-à-dire les étudiants rencontrés qui, tous, s'accordent à dire que le livre reste toujours hors de leur portée.

Même si, de leur côté, les exposants estiment que les livres proposés à l'occasion du salon demeurent une aubaine pour les amateurs du livre, tous genres confondus.

Kafia Ait Allouache