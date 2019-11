Grand angle : Patience

Les dernières attaques terroristes au Mali et au Burkina Faso, où plusieurs morts ont été enregistrés, sont une fois encore la preuve que la mise en garde lancée depuis plusieurs années par les experts et les spécialistes des questions sécuritaires et du terrorisme était fondée. «La menace terroriste reste forte dans beaucoup de région du monde et l’Afrique n’y échappe pas», avait déclaré en 2017 un ancien ministre algérien des Affaires étrangères. Son constat, puisé de l’analyse du terrain, relevait aussi que «l’activisme des groupes terroristes élargit ses espaces d’action au-delà du Sahel et de la Corne d’Afrique», avertissant au passage «qu’il irait bien au-delà s’il n’est pas fermement combattu». Malheureusement, les efforts déployés dans ce sens se sont avérés insuffisants, vains. La présence et l’activisme de ces groupes sont aujourd’hui une évidence contre laquelle il est devenu difficile de lutter même avec l’appui des troupes étrangères et notamment celle de la France présente depuis six ans au Mali. Pis encore, non seulement les violences terroristes ont persisté au nord et au centre de ce pays, mais elles se sont propagées au Burkina Faso et au Niger voisins. En visite dans la région, la ministre française des Armées, Florence Parly, a prôné hier la «patience» dans la guerre contre les terroristes dans les pays du Sahel. Il est en effet certain que la lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine et que l’éradication des groupes présents, notamment au Sahel et en Afrique de l’Ouest, ne sera pas une opération facile. Elle sera même couteuse en hommes et nécessitera de gros moyens qui font défaut aux armées de ces pays, parmi les plus pauvres de l’Afrique. «La lutte contre le terrorisme est d’autant plus difficile lorsqu’il s’agit de pays faillis où les groupes terroristes se substituent au pouvoir central», selon un expert de cette question. Une analyse que partage la ministre française des Armées qui, devant les soldats français, a également averti que «nous mettrons du temps à vaincre ces groupes qui prospèrent sur les difficultés sociales et économiques des pays sahéliens». D’où la nécessité pour les pays confrontés à ce fléau de mettre en place des stratégies de développement qui répondent aux aspirations légitimes des populations.

Nadia K.