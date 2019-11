Trump boude le sommet de l’ASEAN : Pékin avance ses pions

Fait nouveau, mais combien significatif. Washington est-elle en train de perdre son influence dans la zone du Sud-Est asiatique et ainsi voir s’échapper un marché potentiellement porteur, si cher à Donald Trump ? Plusieurs dirigeants d'Asie du Sud-Est ont boudé hier une rencontre avec les États-Unis, lors d’un important sommet régional à Bangkok, dont l’absence du locataire de la Maison-Blanche n’est pas passée inaperçue.

Pour bon nombre d’analystes, ce Sommet est synonyme de porte ouverte à Pékin pour accroître encore son hégémonie dans la région d’autant que parmi les dix dirigeants de l'Asean réunis depuis samedi à Bangkok, seuls trois d'entre eux (Thaïlande, Laos, Vietnam) ont assisté à une réunion avec la délégation américaine ; les sept autres (Indonésie, Singapour, Malaisie, Philippines, Birmanie, Cambodge et Brunei) n'ayant pas pris la peine de s'y rendre. «Il n'est pas approprié que l'Asean envoie des dirigeants lorsque la représentation des

États-Unis n'est pas à égalité», selon un diplomate. Les Premiers ministres chinois, russe, indien et le président sud-coréen ont fait le déplacement en Thaïlande. Mais, contrairement aux années précédentes,

Donald Trump ou le vice-président Mike Pence ont brillé par leur absence, le président américain se contentant de se faire représenter par son Secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, et son conseiller à la sécurité nationale, Robert O'Brien. Même la lettre rassurante de Donald Trump et lu en son nom par M. Robert O'Brien n’a eu aucun effet sur les dirigeants de cette partie du monde en plein expansion et surtout en mutation économique. Pour certains observateurs, cette réduction de la présence officielle américaine accrédite la thèse d'un désengagement des Etats-Unis d'Asie. Dès son arrivée au pouvoir, le locataire de la Maison blanche a retiré son pays du Traité de libre-échange transpacifique (TPP) promu par son prédécesseur démocrate, Barack Obama. Cet accord prévoit une gigantesque zone de libre échange entre des pays d'Amérique, d'Océanie et de l'Asie, à l'exclusion de la Chine. «Ce retrait est un acte symbolique très fort et la tendance de désengagement se poursuit», souligne l'analyste Alex Holmes de Capital Economics. Pendant ce temps-là, Pékin, pénalisé par la guerre commerciale avec Washington et qui cherche un second souffle, avance ses pions. Elle est notamment en première ligne pour défendre un accord concurrent, le Partenariat économique intégral régional (RCEP selon son sigle anglais). S'il était entériné, ce traité créerait le plus vaste espace de libre-échange au monde, réunissant près de la moitié de la population mondiale et plus de 30% du Produit intérieur brut de la planète.

