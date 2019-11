Liban : Pression maintenue et routes bloquées

Les contestataires au Liban ont bloqué hier plusieurs axes de circulation, au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation massive illustrant leur mécontentement face aux promesses de la classe politique, qui n'ont pas réussi à enrayer ce soulèvement inédit. Le mouvement de protestation entre dans sa troisième semaine alors que depuis le 17 octobre des centaines de milliers de manifestants ont envahi les places des principales villes pour crier leur colère face aux dirigeants accusés de corruption et d'incompétence, dans un pays en proie à une grave crise économique. Utilisant des bennes à ordures, assis au milieu de la route, garant des voitures en travers de la chaussée, les manifestants ont bloqué lundi plusieurs autoroutes et des axes de circulation importants. Les contestataires, de mieux en mieux organisés, ont installé des barrages routiers à travers le pays ces derniers jours, se livrant au jeu du chat et de la souris avec la police antiémeute. À Beyrouth, ils ont fermé hier le pont «Ring», qui se trouve à un carrefour important du centre-ville, près de la place des Martyrs, et se sont rassemblés près de la Banque centrale, selon des correspondants de l'AFP. Les manifestants restent mobilisés pour s'assurer que toutes leurs demandes se concrétisent, notamment la formation d'un gouvernement de technocrates.