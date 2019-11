Egypte : 83 terroristes tués

L'armée égyptienne a indiqué hier que 83 terroristes avaient été tués au cours d'opérations militaires dans la région du Nord-Sinaï, où est active la branche locale du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech).

Dans un communiqué, l'armée a indiqué que «77 terroristes ont été éliminés» et que des armes et munitions ont été retrouvées près d'eux dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï (nord-est). Six autres «takfiris hautement dangereux» ont été tués dans des échanges de tirs dans la région, a ajouté l'armée, précisant que les 83 terroristes ont été tués dans des opérations menées entre le 28 septembre et le 4 novembre.

En outre, trois soldats ont été tués ou blessés, a dit l'armée sans autres précisions, ajoutant que «61 criminels, individus recherchés et suspects» ont été arrêtés.