Mosquée d’el-Aqsa : 23 incursions israéliennes en octobre dernier

Quelque 23 incursions contre la Mosquée Al-Aqsa ont été enregistrées durant le mois d'octobre dernier par des colons israéliens, vient de dénoncer, le ministère palestinien du Waqf islamique et des Affaires religieuses. Dans un communiqué, relayé par l'agence de presse palestinienne, Wafa, le ministère fait savoir que les forces israéliennes et les colons ont également fermé la mosquée Al-Ibrahimi, dans la ville d'Al-Khalil, au sud de la Cisjordanie occupée pendant cinq jours et ont interdit l’appel à la prière 78 fois, durant le même mois. Selon le représentant du Waqf islamique, Hussam Abu Al-Rab, cité par Wafa, les israéliennes ont pris d’assaut deux mosquées et deux écoles à El-Qods occupée dans la même période, déplorant «toutes formes de violations» contre les mosquées d’Al-Aqsa et d’Al-Ibrahimi, et l'interdiction aux fidèles de prier dans ces mosquées, outre les arrestations. D'autre part, les forces israéliennes ont remis une convocation et un ordre d’éloignement de 11 jours à l’orateur de la mosquée Al-Aqsa, Ismael Nawahda. Par ailleurs, un sit-in de solidarité avec des prisonniers grévistes dans la ville d'El-Qods occupée a été réprimé par les forces d'occupation israélienne, et un journaliste a été arrêté, a rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa. «Les forces israéliennes ont attaqué les participants au sit-in organisé par des activistes dans la rue de Salah Al-Deen, et ont arrêté le journaliste Ahmad Safadi», selon le correspondant de Wafa. Quatre prisonniers dont une fille poursuivent leur grève ouverte de la faim en protestation de leur détention administrative. Au total, 497 Palestiniens sont en détention administrative, dont trois parlementaires. La détention administrative est une procédure qui permet à l’armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable de manière indéfinie, sans inculpation ni procès.

M. T. et Agences