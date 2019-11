Fédération Algérienne de Tennis : « Rihane, un jeune talent pétri de qualité »

Le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bessaâd, a encensé le jeune, Youcef Rihane (GS Pétroliers), sacré champion d'Algérie seniors samedi à Boufarik (Blida), le qualifiant de joueur «talentueux et pétri de qualité». «Youcef Rihane est un tennisman doté d'un talent exceptionnel. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il est né pour jouer au tennis, que c'est un doué. C'est un joueur très sérieux dans son travail», a indiqué à l'APS le patron de la FAT. Rihane (18 ans) a été sacré champion d'Algérie seniors samedi dernier, pour la deuxième fois de sa jeune carrière après avoir battu en finale le très expérimenté Abdelhak Hameurlaine (47 ans) en deux sets. Rihane a remporté le premier set (6-3), avant de dominer facilement son adversaire au second set (6-0). «Je tiens à féliciter Rihane pour le parcours réalisé lors de ce grand rendez-vous national de la saison sportive 2019. Il a géré ses matchs d'une manière exceptionnelle, sans être trop inquiété. Il faut que vous sachiez que Youcef détient le record du plus jeune joueur à avoir remporté le titre, après sa victoire en 2017 à Oran, à l'âge de 16 ans et deux mois», a-t-il ajouté. Evoquant les préparatifs du jeune joueur pour les prochaines échéances, Bessaâd a regretté que l'athlète soit toujours dans l'attente de la deuxième tranche de sa bourse. «Si Youcef a atteint aujourd'hui un niveau technique très élevé, c'est grâce à l'aide de plusieurs instances, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports. Actuellement, nous attendons la deuxième tranche de sa bourse qui, normalement, ne va pas tarder. Cette aide financière va lui permettre de reprendre les entraînements dans son académie en France et de préparer convenablement les prochaines échéances internationales», a expliqué Bessaâd. Pour rappel, Rihane est encadré par un staff technique composé de Moncef Zehar (entraîneur), Erwan Tortuyaux (préparateur physique) et Allan Pedrono (préparateur mental) au sein d’Arzon Sports Institute (France).