Echecs : Championnat d’Afrique juniors deux médailles pour les Algériens à Accra

La sélection algérienne juniors des échecs a remporté une médaille d'argent et une en bronze au championnat d'Afrique individuel de la catégorie, organisé à Accra (Ghana) du 25 octobre au 4 novembre, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des échecs (FADE). La médaille d'argent a été décrochée par Chahrazed Djerroud, alors que celle en bronze a été l'oeuvre de Djabri Massinas. Ce dernier a réalisé, au passage, "une performance hors norme, selon la FADE, avec plus de 70 points, devenant ainsi le troisième joueur à plus de 2200 points élo". La Fédération a adressé, à cette occasion, ses remerciements au staff technique dont l'entraîneur Abdelkrim Yahiaoui.