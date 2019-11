Lors d’une cérémonie au centre international des conférences : Les karatékas, Anis Helassa et Lamya Matoub, honorés

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a honoré, dimanche dernier, au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, les karatékas algériens, Ayoub Anis Helassa, sacré champion du monde juniors 2019, et Lamya Matoub, médaillée de bronze aux Mondiaux de Madrid-2018.

Récemment sacré champion du monde juniors 2019 de kumité (-55 kg) à Santiago en Chili en s’imposant en finale face à un karatéka marocain, Ayoub Anis Helassa a relevé le défi parmi 1.500 athlètes représentant 96 pays.

«Au début de la compétition, j’ai juré de faire tout mon possible pour entendre l’hymne nationale au Chili. C’était un sentiment de fierté d’appartenir à un pays magnifique comme l’Algérie et une joie indescriptible», a-t-il fait savoir. Le jeune champion déclare être au début de sa carrière et que cette médaille va lui permettre de travailler davantage pour réaliser d’autres succès, notamment aux Jeux olympiques. «Cette médaille me booste à aller de l’avant et puiser le meilleur de moi-même pour brandir l’emblème national partout dans le monde. Cela va me permettre de continuer à travailler pour représenter dignement l’Algérie lors des prochaines manifestations internationales. Je remercie le ministre Bernaoui qui m’a soutenu ainsi que les entraîneurs de mon club Mostakbel de Constantine», a déclaré le jeune

Helassa qui a été honoré aux côtés de l’entraîneur national, Tarek Adman, et son entraîneur au club Mostakbel de Constantine, Tabet Skander.

Médaillée de bronze aux Championnats du monde-2018 à Madrid, l’athlète s’est dit «fière et heureuse» de représenter l’Algérie à ce championnat du monde. «Prendre part à une compétition mondiale est une émotion exceptionnelle, finir sur le podium c’est encore mieux. Quand je me présente à une compétition c’est pour la gagner, un sportif gagnant doit penser de la sorte», a déclaré Lamya Matoub qui ajoute qu’elle ne peut disputer toutes les compétitions qualificatives pour les Jeux olympiques Tokyo-2020, à cause de son travail en tant que professeure des écoles en France. Cela dit, elle promet de ne ménager aucun effort pour se qualifier et représenter l’Algérie de la meilleure des manières.

En présence des membres du gouvernement dont le ministre de la Communication et de la Culture, porte-parole du gouvernement, de la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, du ministre des Affaires religieuses et du Wakf, du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministre de la Formation professionnelle, des présidents de fédérations sportives et des personnalités sportives et politiques ont pris part à la cérémonie.

«C’est un devoir pour nous d’honorer les jeunes sportifs algériens qui ne cessent de représenter les couleurs nationales dans les manifestations internationales et hisser le drapeau national très haut, ce qui prouve que les écoles algériennes peuvent former les champions de demain, mais il faudrait juste croire à nos capacités et continuer à travailler pour réaliser d’autres succès dans l’avenir», a déclaré

Bernaoui dans son allocution.

La cérémonie a été l’occasion pour honorer d’autres réussites relatives à d’autres domaines sportifs, associatifs et culturels, en l’occurrence l’association «Green-Bike», un collectif composé de jeunes bénévoles de la wilaya d’Annaba qui organisent des opérations de nettoyage des places publiques, établissements scolaires et même des stades de football.

Par ailleurs, l’association nationale de l’information, de l’orientation et de la promotion du tourisme chez les jeunes ainsi que l’association culturelle du théâtre de demain ont été honorés lors de cette cérémonie pour leur engagement envers la société civile.

Kader Bentounès