Lancement du premier Atlas scolaire algérien au Salon international du livre d’Alger

L'Office national des publications scolaires (ONPS) a lancé, dimanche à Alger, le premier Atlas scolaire algérien en langue arabe et française au Palais des expositions (Pins Maritimes) en marge de la 24e édition du salon international du livre (SILA). Il est le fruit d'un travail collectif mené par des enseignants universitaires, des géographes, des inspecteurs de l'éducation et des concepteurs de programmes scolaires. L'Atlas, qui devra être disponible sur le marché début 2020, constitue « un outil pédagogique indispensable aux élèves tous cycles confondus », a affirmé le chef cabinet au ministère de l'Education, Abdelouaheb Guelil, en présence des représentants de l'ONPS, de l'Institut national de cartographie et de télédétection et du Conseil national de l'information géographique qui ont contribué à son élaboration.

Premier du genre en Algérie, cet atlas est composé de 300 pages, contient 267 images et 231 cartes géographiques (politiques, naturelles et géologiques) outre 49 schémas et 14 graphes des différents phénomènes naturels dans les quatre coins du monde. Une fois agréé par l'institut national de recherche en éducation, le nouvel ouvrage sera mis sur le marché et distribué aux établissements scolaires.

Rédaction Web