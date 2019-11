Hydrocarbures : le projet de loi ouvre la voie à la recherche offshore

Lors d'une journée d'études organisée par le groupe parlementaire du Front de libération nationale (FLN) sur les deux projets de loi sur les hydrocarbures et de Finances 2020, il a été rappelé que le projet de loi encouragera l'Algérie à pénétrer l'exploration de l'Offshore. Pour ce qui est de l'investissement en offshore, Hacini Arezki , président par intérim du Comité d'administration de l'Agence Alnaft a précisé que la pénétration dans ce domaine minier qui s'étend sur une surface de 100 000 km2, exige des grands moyens financiers dont Sonatrach ne peut à elle seule engager, car le coût de l'exploration en mer est sept fois plus élevé que le coût de la prospection onshore. Le nouveau projet de loi et grâce aux avantages incitatifs qu'il octroie aux partenaires étrangers, encouragera les investisseurs à investir dans ce domaine, permettant ainsi à l'Algérie de connaître ses potentialités en la matière. Lors du débat, le député Toumi Azzedine s'est interrogé sur les potentialités de l'Algérie en ce qui concerne l'exploration du gaz "Offshore", exprimant à ce propos ses craintes concernant l'exploitation du gaz de schiste et des répercussions à tous les plans.

