Au programme du Forum ce mardi : El Moudjahid reçoit l’instance de préparation des élections

Le Forum d’El Moudjahid recevra ce mardi Abdelhafid Milat, vice président de l’autorité de préparation des élections et Berkani Bekkat, président de l’Ordre des médecins et membre de cette même instance. Nos invités débattront des prochaines missions de l’Anie, notamment en matière de contrôle de la campagne électorale prévue le 17 novembre en cours. Comment garantir des pratiques électorales sans dérapage ? Quelles mesures compte prendre l’Anie pour le déroulement d’une élection régulière ? Quelles sont ses prérogatives d’intervention dans ces joutes électorales ? Les représentants de l’Instance de préparations des élections auront à répondre à ces questions et a bien d’autres dans le but d’éclairer sur les nouvelles mesures introduites dans les amendements de la loi électorale autour de la campagne.

Rédaction Web