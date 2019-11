Le projet de loi sur les hydrocarbures débattu ce mardi en plénière à l’APN

Le projet de loi sur les hydrocarbures, adopté en octobre dernier par le Conseil des ministres, sera débattu ce mardi en plénière par l'Assemblée populaire nationale (APN).

La séance verra la présentation du contenu du projet de loi par le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, ainsi que du rapport de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'APN.

La nouvelle loi sur les hydrocarbures se veut un cadre réglementaire en faveur de l'investissement dans le secteur de l'énergie, tout en préservant l'intérêt de l'Algérie, dans une conjoncture nationale et internationale marquée respectivement par un manque de ressources financières et une concurrence démesurée.

Composé de 238 articles, ce projet détermine le régime juridique et celui fiscal applicable aux activités hydrocarbures amont, ainsi que les droits et obligations des personnes exerçant ces activités.

S'agissant du cadre institutionnel, trois formes de contrats sont proposées. Le but recherché est d'assurer, à la fois, plus d'attractivité dans le secteur et épargner les ressources financière de la compagnie nationale, Sonatrach, dans la quête de nouvelles découvertes gazières et pétrolifères.

Le nouveau projet prévoit également le maintien de la règle 51/49% dans la conclusion des contrats hydrocarbures.

Rédaction El Moudjahid Web