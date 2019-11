Union Africaine : Adrar proposée comme siège de la commission tamazight

La commission tamazight a été officiellement installée au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, à l'instar de celle de l'arabe et de l'amharique, a indiqué samedi dernier, le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) dans un communiqué.

Les participants ont proposé également d'élire comme siège de la commission tamazight à l'université africaine sise à Adrar représentant la grande région saharienne du Gourara et du Touat, note la même source, précisant que «le choix d'Adrar s'explique par la conjugaison de plusieurs facteurs favorisants, et du fait que cette région se trouve à la rencontre de deux zones amazigho-phones, le Maghreb et le Sahel qui sont deux sous-régions africaines importantes».

Une délégation d'enseignants universitaires spécialisés en langue et culture amazighes, conduite par le secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad, a pris part aux travaux de l'atelier opérationnel et de planification pour l'établissement des commissions de langues transfrontalières véhiculaires arabe, tamazight et amharique sous l'égide de l'Académie africaines des langues (ACALAN). La commission tamazight, composée de dix sièges, a élu le professeur Youssef Nacib comme coordinateur représentant l'Algérie, et le docteur Abdesslam Boumisser, secrétaire représentant le Maroc.

La création de cette Académie demeure aussi un acquis pour tamazight dont l'enseignement est passé de onze wilayas en 2014 à 38 durant l'année scolaire 2017-2018.

Rédaction Web