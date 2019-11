Ouargla : Installation du nouveau président du tribunal administratif

Le nouveau président du tribunal administratif de Ghardaïa, Abdennacer Mahsar, a été installé hier dans ses fonctions, en remplacement de M. Hachemi Saâda, affecté comme conseiller au Conseil d’Etat.

Présidant la cérémonie d’installation, la présidente du Conseil d’Etat, Farida Benyahia, a indiqué que l’opération s’inscrit dans le cadre du dernier mouvement opéré par le chef de l’Etat dans le corps des présidents et commissaires d’Etat près les tribunaux administratifs.

«Ce mouvement a touché des institutions de la Justice, comme cela se fait pour toutes les institutions de l’Etat», a déclaré Mme Benyahia, ajoutant que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, exhorte les présidents de juridictions et la famille de la Justice à ne ménager aucun effort pour asseoir l’autorité de la Loi, veiller à son application scrupuleuse et accomplir leurs devoirs constitutionnels et légaux avec abnégation, objectivité, impartialité et transparence, dans le respect de la déontologie.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités et élus locaux et de cadres du secteur de la Justice.