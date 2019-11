Cour d’Oran : Tentative d’empêchement de l’ouverture de la session criminelle

Les magistrats de la Cour d'Oran en grève se sont rassemblés hier dans l'enceinte même de la Cour, reprenant des slogans propres à leur corporation et tentant d'empêcher l'ouverture de la session criminelle, avant l'intervention des forces de l'ordre, a-t-on constaté. Au cours de ce rassemblement, les magistrats protestataires ont tenté d'empêcher l'ouverture de la session criminelle qui devait avoir lieu dans la matinée, nécessitant l'intervention de la Gendarmerie nationale dont les forces ont été dépêchées à la Cour d'Oran. Des échauffourées s'en sont suivies entre les magistrats protestataires et les forces de l'ordre. Les magistrats de la Cour d’Oran, en grève depuis une semaine, à l’instar des magistrats des autres wilayas du pays, ont scandé des slogans appelant à une «justice libre et indépendante». De nombreux magistrats des wilayas de l’Ouest du pays se sont joints au mouvement, en milieu de journée, pour apporter leur «soutien» à leurs collègues d’Oran, a-t-on constaté. Après cette intervention, les forces de la Gendarmerie nationale se sont retirées et les magistrats ont poursuivi leur rassemblement au sein même de la Cour et se sont, ensuite, réunis dans une salle d’audience pour décider de la démarche à suivre.