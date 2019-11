BIO-EXPRESS, M. Azzedine Mihoubi : parcours d’un intellectuel en politique

Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, participera pour la première fois à une élection présidentielle, après la validation de son dossier de candidature pour le scrutin du 12 décembre prochain par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Né le 1er janvier 1959 à Aïn Khadra, dans la wilaya de M'Sila, M. Mihoubi est journaliste, poète, romancier et homme politique.

Il a occupé, notamment, le poste de ministre de la Culture de 2015 à 2019. En 1979, il interrompt une licence en littérature et arts plastiques, avant de rejoindre l'Ecole nationale d'administration (ENA), où il a eu son diplôme en 1984 dans la section administration générale. M. Mihoubi a entamé sa carrière comme journaliste en 1986. Il est nommé notamment directeur général de la radio nationale (2006-2008) et directeur de la Bibliothèque nationale (2010-2013). Il a occupé également les postes de président de l'Union des écrivains algériens et de l'Union générale des hommes de lettres arabes (2003-2006). M. Mihoubi a été membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) de 1997 à 2002, avant d'être nommé en 2008 au poste de secrétaire d'Etat chargé de la Communication.

En juillet 2019, lors d'une session extraordinaire du Conseil national du RND, il est nommé secrétaire général par intérim du parti. Après la validation de sa candidature par l'ANIE, Azzedine Mihoubi a exprimé son engagement à veiller à «défendre les valeurs algériennes» dans son programme électoral qu'il a qualifié de «réaliste».