BIO-EXPRESS, M. Abdelkader Bengrina : Fidèle au message du 1er Novembre

Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, participe pour la première fois à une élection présidentielle. Né en 1962 à Ouargla, M. Bengrina a suivi des études en Sciences islamiques. Il est, également, diplômé en études supérieures dans le domaine de l'électronique, et a suivi également des études en Sciences politiques, spécialité diplomatie. Il a commencé son militantisme en tant que syndicaliste à Ouargla, où il a adhéré à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA). Il a occupé le poste de membre du bureau national de la Fédération des travailleurs de l'éducation et de la formation (1986-1989) ainsi que celui de directeur de wilaya de l'emploi et de la formation à Tamanrasset. De 1994 à 1997, il était membre du Conseil national de transition (CNT) au sein duquel il a occupé le poste de vice-président. M. Bengrina a été réélu député de Ouargla lors des élections législatives en 1997, avant d'être nommé comme ministre du Tourisme et de l'Artisanat en juin de la même année. Il est également élu en 2002 député à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour la wilaya d'Alger. Il a été plébiscité président du Mouvement El-Bina en mars 2018, à l'issue du congrès extraordinaire de cette formation politique en remplacement de Mustapha Belmahdi. Après la validation de son dossier de candidature, M. Bengrina s'est engagé à «rester fidèle au message du 1er Novembre et aux slogans du Hirak», promettant qu'il sera «le président des pauvres, des marginalisés et des investisseurs empêchés d'investir en Algérie mais aussi le président de toutes les régions du pays sans exclusive».