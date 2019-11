BIO-EXPRESS, M. Belaïd Abdelaziz : Une expérience au sein des organisations de masse

Le président du Parti El-Moustakbal, Belaid Abdelaziz, participera pour la seconde fois à la course à la magistrature suprême, après celle de 2014. Né en 1963 à Batna, M. Belaid a rejoint, dès son jeune âge, les Scouts musulmans, avant de militer au sein de l'Union nationale des étudiants algériens (UNEA), qu'il dirigea de 1986 à 2007. Il a milité également au sein de l'Union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA), dont il a assuré la présidence. M. Belaid, qui est titulaire d'un doctorat en médecine et d'une licence en droit, a rejoint le parti du Front de libération nationale (FLN) à l'âge de 23 ans, au sein duquel il sera élu membre du comité central. M. Belaid a été, également, élu député à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour deux mandats (1997-2002) et (2002-2007). En 2012, il créa sa propre formation politique, le Front Moustakbal (FM). Après la validation de son dossier de candidature, Abdelaziz Belaid a réaffirmé que l'élection présidentielle constitue «la seule solution pour sortir de la crise».