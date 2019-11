BIO-EXPRESS, M. Abdelmadjid Tebboune : Transition vers une nouvelle République

L'ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l'Etat durant sa longue carrière. Né le 17 novembre 1945 à Mechria, dans la wilaya de Naâma, M. Tebboune a occupé plusieurs postes ministériels, dont le dernier était celui de Premier ministre de mai 2017 au mois d'août de la même année. Diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA), spécialité économie et finances (1965-1969), il a occupé les postes de ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Collectivité locales, chargé des collectivités locales (1991-1992), ministre de la Communication et de la Culture (1999), ministre des Collectivités locales (2000-2001) et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme (2001-2002). En 2012, M. Tebboune retrouve le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Son département ministériel est élargi en 2013 à la Ville. Avant sa nomination au poste de Premier ministre en mai 2017, il a assuré l'intérim du ministère du Commerce suite à l'absence prolongée pour maladie du défunt Bakhti Belaib. M. Tebboune a occupé, auparavant, les postes de secrétaire général des wilayas de Djelfa, Adrar, Batna et M'sila et wali d'Adrar, Tiaret et Tizi-Ouzou. Après l'annonce samedi de la validation de sa candidature par l'ANIE, M. Tebboune a estimé que l'élection présidentielle «permettra au pays de faire face aux menaces qui le guettent», précisant que son programme électoral qui touche à tous les secteurs, «propose des solutions radicales permettant une transition vers une nouvelle République».