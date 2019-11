BIO-EXPRESS, M. Ali Benflis : Troisième participation

Le président du parti Talai El-Houriyat, Ali Benflis, participe à cette élection pour la troisième fois, après celles de 2004 et de 2014. M. Benflis a occupé plusieurs hautes fonctions au sein de l'Etat, la plus importante étant celle de chef de gouvernement. Né le 8 septembre 1944 à Batna, il a entamé sa carrière en qualité de magistrat, et assumé les fonctions de procureur de la République de Batna, procureur général près la Cour de Constantine, outre des responsabilités exercées au sein du ministère de la Justice. En 1974, il quitte le corps de la magistrature pour le métier d'avocat avant d'être élu en 1983 bâtonnier de la région Est du pays. M. Benflis a été, également, membre fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'Homme, membre de son comité directeur et délégué de la région Est du pays de la ligue. Après les évènements du 5 octobre 1988, il a été désigné au poste de ministre de la Justice au sein du gouvernement de feu Kasdi Merbah, une fonction qu'il a continué à assumer dans deux gouvernements successifs. En 1997, il est élu député du parti du Front de libération nationale (FLN) et désigné, par ses pairs, membre de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale (APN). En août 2000, il est nommé Chef du gouvernement, avant d'être élu secrétaire général du FLN. Après la validation de sa candidature par l'Autorité nationale indépendante des élections, samedi, Ali Benflis a formé le vœu de voir l'élection présidentielle «se dérouler dans la quiétude», appelant le peuple algérien «à aller aux urnes pour choisir le candidat qu'il estime apte à diriger le pays».