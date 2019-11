Mawlid ennabaoui echahrif : Mise en garde contre les dangers des produits pyrotechniques

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en garde, contre les dangers que représente l'utilisation des produits pyrotechniques, tels que les pétards et les feux d'artifices, durant la célébration de la fête du Mawlid ennabaoui echarif le 9 novembre. Le ministère de la Santé a prodigué des conseils à l'adresse des citoyens, précisant que "chaque année, durant cet évènement, des accidents surviennent ". Dans ce contexte, le ministère a rappelé que les produits pyrotechniques, tels que les pétards, feux d'artifices et fusées constituent "un danger réel et peuvent provoquer de graves accidents qui menacent l'intégrité physique des citoyens, de leurs familles et du voisinage".

Les produits pyrotechniques sont responsables de risques d'incendies, de pollution sonore engendrée par les déflagrations des pétards et l'impact de leurs bruits forts et répétés sur le bien-être physique et psychique du citoyen et de ses voisins. Les personnes âgées, les malades et femmes enceintes, ainsi que les enfants sont parmi les catégories les plus particulièrement exposées à ces risques. "La puissance de certaines déflagrations endommage les oreilles et peut entraîner la détérioration de l'ouïe, tandis que l'explosion d'un pétard dans la main peut provoquer la perte de quelques doigts". De même, les produits pyrotechniques peuvent causer des "brûlures extrêmement graves, voire irréversibles", "les brûlures de 2e et 3e degrés laissent d'immenses cicatrices ou déforment le visage". Les enfants et les adolescents sont les plus touchés par ce type d'accidents et les plus vulnérables, a fait savoir le département de la Santé, invitant les aînés et les parents à faire attention et à protéger leur progéniture des dangers qui les guettent de l'usage des produits pyrotechniques.