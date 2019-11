Numéro spécial de la revue du Musée central de l'Armée : « 1er Novembre 1954, mémoire d’hommes et vérité historique »

Le Musée central de l'Armée nationale populaire a publié un numéro spécial de sa revue, à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale, consacré aux étapes phares de la lutte jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale. Dans son éditorial intitulé "1er Novembre 1954... mémoire d'hommes et vérité historique", la revue est revenue sur cet événement historique, "où s'est fusionnée la volonté des diverses couches du peuple algérien constituant une seule entité sous la conduite de l'Armée de libération nationale (ALN) et du Front de libération nationale (FLN). Un peuple dont les sacrifices et les positions héroïques ont façonné des épopées uniques au monde". L'éditorial invite, par ailleurs, à s'inspirer de la Révolution du 1erNovembre 1954 "qui a brisé l'arrogance du colonialisme" pour honorer le serment et les sacrifices des aïeux et relever le défi de la protection et de la préservation de l'acquis du recouvrement de la souveraineté nationale concrétisé par les valeureux chouhada et moudjahidine. Ce numéro spécial comprend une allocution du directeur de la communication, de l'information et de l'orientation au ministère de la Défense nationale, le général Boualem Madi, qui a qualifié la guerre de Libération nationale de "plus grande Révolution du XXe siècle". Au lendemain de l'indépendance, l'Armée nationale populaire (ANP) a été à l'avant-garde des Algériens qui ont mené le "grand jihad" à travers la bataille de l'édification, en participant aux grands projets de développement pour hisser l'Algérie vers une place de choix, a écrit le général Madi, soulignant que "l'ANP qui compte aujourd'hui parmi les armées modernes et développées accomplit ses missions constitutionnelles en défendant la patrie et en veillant sur sa sécurité, son intégrité territoriale et son peuple".

Ce numéro de 191 pages publie des photos et des plans des étapes phares de la guerre de Libération, dont la Proclamation du 1er Novembre, les opérations exécutées la nuit du 1er novembre 1954 ainsi que les attaques du 20 août 1955 dans le nord-Constantinois. Il est question en outre, du contexte historique de la grève des étudiants algériens le 19 mai 1956, du Congrès de la Soummam et son rôle dans "la poursuite de la Révolution", ainsi qu'un éclairage sur "la santé et le rôle de la femme durant la guerre" et la radio secrète "Voix de l'Algérie".

Dans un dossier spécial, la revue évoque les tortures pratiquées par l'Armée française, les grandes batailles ayant marqué les six Wilayas historiques, l'activité diplomatique algérienne durant la période 1954-1962 outre le rôle de la Fédération de France du FLN durant la guerre de libération.