Cause sahraouie : L’ONEC répond aux sceptiques

L’Organisation nationale des enfants des chouhada (ONEC) a organisé, hier, à Alger une rencontre de solidarité et d’amitié avec l’ambassade de la République arabe Sahraouie démocratique (RASD), à l’occasion de célébration de 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution de 1er Novembre et la fête de la jeunesse africaine.

En présence des ambassadeurs du continent africain agréés à Alger, entres autre l’Afrique du Sud et la Namibie, ainsi que des représentants de la société civile, le Secrétaire général de l’ONEC a tenu à préciser que l’Algérie «ne tournera pas le dos» à la cause sahraouie et assuré que notre pays ne cessera de soutenir la cause sahraouie dans les différents événements nationaux et internationaux, «peu importe la conjoncture politique et économique que nous traversons».

Dans ce cadre, M. Tayeb Houari a rappelé qu’en dépit des épreuves difficiles vécues au début des années 90, l’Algérie a toujours été attachée à ses positions « inaliénables « et ses engagements « sans faille « en direction pour la cause sahraouie mais aussi les populations opprimées, indiquant que certains Etats ne cessent de « faire pression « sur l’Algérie. « Nous leurs disons que vous vous trompez encore une fois «, a-t-il lâché.

S’agissant du thème de la rencontre, le premier responsable de l’Organisation nationale des enfants de Chouhada s’est appuyé sur quelques clauses de la proclamation du 1er Novembre 1954 qui dénoncent catégoriquement toutes les formes du colonialisme, que ce soit en Algérie ou dans n’importe quelle région du monde, précisant que la proclamation du 1er Novembre 1954 est un «message» pour toute l’humanité et les peuples colonisés. «L’ONEM demeure fidèle au message des martyrs et à la proclamation de 1er Novembre», a soutenu M. Tayeb Houari.

Pour sa part, le Président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd Ayachi, a rappelé que les recommandations de la proclamation sont «claires» vis-à-vis du colonialisme et affirmé que l’Etat algérien ne cessera d’appeler à l’application de la charte internationale à travers l’organisation, «dans les plus brefs délais», d’un référendum pour l’autodétermination des peuples.

De son côté, le président de la délégation des enfants des martyrs sahraouis a salué le soutien indéfectible de l’Algérie à la cause sahraoui et fait part à cette occasion de sa reconnaissance à «l’alliance perpétuelle» de notre pays envers la RASD. Dans ce cadre, Mohamed Walid Welida a reconnu que les Sahraouis s’inspirent de la Révolution algérienne qui constitue un modèle en la matière concernant la défense de la patrie.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur sahraoui en Algérie a estimé que cette rencontre requiert une importance capitale et a plusieurs significations. «La Révolution du 1er Novembre demeure une force et un message pour les puissances du colonialisme», a affirmé, M. Abdelkader Taleb Oumar qui a mis à profit cette opportunité pour rappeler que le Conseil de sécurité a prorogé, récemment, d’une année, le mandat de la mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental (Minurso) et ce, lors d’un vote qui a enregistré 13 voix pour et deux abstentions (la Russie et l’Afrique du Sud).

Il est à noter que la résolution présentée par les Etats-Unis appelle les partis au conflit, le Front Polisario et le Maroc, à reprendre les négociations sous les auspices de l’ONU et sans conditions préalables, en vue de parvenir à une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. Soulignant que le statut quo au Sahara Occidental est «inacceptable», la résolution précise que des progrès dans les négociations sont nécessaires pour améliorer la qualité de vie des Sahraouis sous tous ses aspects.

Hichem Hamza