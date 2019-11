Lancement de caravanes scientifiques et culturelles : Renforcer l’attachement indéfectible à l’islam

Une caravane scientifique nationale, organisée par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, sillonnera prochainement quatre wilayas. Une initiative lancée dans la perspective de «consolider l'attachement des Algériens à leur référent religieux, identitaire et spirituel».

La cérémonie de lancement des caravanes scientifiques et culturelles, depuis Dar el Imam à El Mohammadia (Alger) a été présidée, hier par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi. Lors de son allocution, le ministre a tenu à dénoncer les agissements de «ceux qui ne font partie de l'Algérie que par le nom» de vouloir «secouer les piliers de la foi des Algériens». A ceux là, qu'il traite de «laïcards» M. Belmehdi a tenu à rappeler que «la laïcité est un principe étrange à notre société qui est toujours restée attachée à ses racines cultuelles et religieuses». Le ministre n'a pas omis de rajouter que «ceux qui critiquent le discours religieux, n'ont jamais visité les mosquées ni entendu les prêches des imams prônant la sagesse, et la modération à travers les 17.000 minbars que compte le pays». «Des prêches émanant des principes de modération et du juste milieu», a-t-il ajouté. Dans cette optique, le ministre fait allusion à la polémique qui a suivi la fermeture des lieux de cultes, pour dire que : «ceux qui se révoltent contre certaines mesures visant l'organisation de la pratique religieuse se trompent, parce qu’ ils ne veulent pas saisir que les autorités publiques, soulignant par là, le fait que, «en plus de l'attachement indéfectible du peuple à son identité et à la religion, l’Algérie a également une souveraineté que chacun doit respecter».

Dans le même sillage, le ministre a regretté «la diffusion à grande échelle, des rumeurs sur les réseaux sociaux et les médias» en ces moments critiques que vit le pays, ajoutant qu'«il est impératif de ne pas faire l'apologie du mensonge et de la désinformation en diffusant et en publiant n'importe quelle information avant de procéder à sa vérification» et de poursuivre «c'est une responsabilité morale partagée»

En exhortant les participants, à ces caravanes parmi les chouyoukhs, universitaires et les cadres de son secteur à œuvrer concrètement en vue de renouer les liens entre les nouvelles générations et les valeurs spirituelles, religieuses et identitaires, M. Belmehdi a expliqué que «le but du lancement chaque année de ces caravanes est de «renforcer l'attachement des Algériens à leur identité et à toutes ses composantes».

M. Belmedhi a expliqué que lesdites caravanes seront l’interface à travers laquelle, les jeunes générations peuvent connaître l’histoire de leur pays en revisitant les œuvres de ses savants, et interagir avec ce qui sera proposé à travers un riche programme de conférences, d'ateliers d'écriture et autres». La participation des universitaires, des savants et des imams est une valeur ajoutée dans le but de «ressusciter l’esprit et les valeurs millénaires défendues par les penseurs, cheikhs et savants algériens pour la préservation de l’identité de la personnalité du peuple algérien», indique le ministre avant d'ajouter que ceux là et leurs aïeux «ont contribué constamment à la propagation de l'islam et à son rayonnement grâce à leur discours sage, leur savoir, et leur attachement aux valeurs de la nation».

Il convient de noter que les caravanes scientifiques sillonneront les wilayas de Bouira, El Tarf, Adrar et Tamanrasset. Les thèmes choisis concernent, respectivement «la jeunesse et les valeurs du 1er Novembre», «la cohésion sociale et la solidarité nationale», «le référent national dans le discours des mosquées».

Tahar Kaidi

------------------------------

Omra : Premier départ aujourd’hui

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a expliqué lors d'un point de presse organisé en marge de la cérémonie de lancement des caravanes scientifiques, que «parmi les 182 agences ayant retiré le cahier des charges, seuls 14 agences sont concernées par l'organisation des départs des candidats à la Omra dont le premier départ est prévu pour aujourd'hui (lundi) avec deux vols à partir de l'aéroport d'Alger».

M. Belmhedi a rappelé dans ce contexte la note adressée le 27 octobre dernier par la Banque d'Algérie aux agences de voyage annonçant les nouvelles mesures relatives au transfert de fonds de la Omra à ces agences.

Le ministre a expliqué que dans le cadre de l’allègement des procédures, la Banque d’Algérie a ordonné des transferts de fonds à partir des comptes devises des candidats à la Omra. Ceux-ci peuvent en effet, régler leur prestations qui leur sont fournies par les agences de voyage et de tourisme susmentionnées par des virements bancaires à partir de leurs comptes devises».

T. K.