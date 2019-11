Convention-cadre entre la jeunesse et les sports et la formation professionnelle : Généralisation de la pratique des activités physiques et sportives

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Belkheir Dadamoussa, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, ont signé, hier, une convention-cadre relative à la généralisation de la pratique des activités physiques et sportives, et les activités de loisirs et d’animation des jeunes dans le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Cette convention devrait être opérationnelle, au titre du programme d’action de l’année 2019-2020. Et, justement, les deux ministres ont saisi l’occasion pour donner le coup d’envoi du Plan d'action conjoint, 2019-2020.

Les objectifs principaux de ce programme consistent à mettre en valeur le potentiel de nos jeunes et de maintenir leur santé physique et leur confort personnel, qui sont des compléments indispensables à leur réadaptation. Pour le ministre de la Formation professionnelle, l’ambition de ce plan est de mettre en place une formation dans un environnement approprié et bénéficier d’utilisation du programme de divertissement pour faciliter leur étude et leur formation, briller au profit d'activités sélectionnées en fonction des besoins et des tendances des jeunes accompagnés par les professionnels du secteur de la Jeunesse et des Sports, créer les conditions nécessaires pour mettre en valeur et valoriser les capacités des jeunes ; canaliser l'énorme potentiel des jeunes vers des activités socialement bénéfiques ; encourager l'esprit collectif nécessaire à la construction de la société de demain et développer l'esprit de la concurrence nécessaire à des performances exceptionnelles et à une compétition professionnelle.

D'autre part, explique le ministre, «ce partenariat vise à développer les qualifications professionnelles et les capacités du secteur de la Jeunesse et des Sports, par le biais d'une formation initiale et continue». Au titre de la formation initiale et continue, le ministère prévoit de prendre en charge les besoins en formation initiale exprimés par le secteur de la Jeunesse et des Sports par les établissements de formation et de l’enseignement professionnels, notamment l’entretien du gazon, le revêtement du sol et l’entretien des piscines. De même qu’il est question de prendre en charge les besoins en formation continue exprimés par le secteur de la Jeunesse et des Sports par les établissements de formation et de l’enseignement professionnels, selon les formes conventionnelles, et développer le dispositif de validation des compétences acquises par l’expérience au profit des travailleurs du secteur de la Jeunesse et des Sports.



« Le sport, un outil d’éducation. »



En ce qui concerne la formation initiale, «les établissements de formation professionnelle veilleront à la création de filières de formation pour les qualifications requises par le secteur de la Jeunesse et des Sports», précise, dans ce contexte, M. Dadamoussa. À cet effet, trois filières de formation ont été créées, à savoir la mise au point et maintenance de gazon de stade, le revêtement de sols sportifs et l’entretien des piscines. Il ajoute que d'autres qualifications en termes «d'ingénierie pédagogique» seront étudiées afin d'être «incluses dans le Code national de formation professionnelle pour les personnes et les disciplines, en fonction des besoins exprimés par les secteurs de la Jeunesse et des Sports». S'agissant de la formation continue, les établissements de formation professionnelle continueront de répondre aux besoins du secteur de la Jeunesse et des Sports, en développant les compétences de leurs travailleurs et en renforçant les capacités de ses 4. 135 travailleurs. Le ministre de la Formation professionnelle invitera cependant les institutions formatrices à participer activement à ce programme, issu de l'accord-cadre signé le 22 septembre 2017 entre les deux secteurs.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports précise que le sport est un outil «d’éducation» et «non d’exhibition». «Nous comptons désormais œuvrer sans discontinuer à la récupération et au développement des métiers du sport», dit-il. Il souligne que cette convention permettra également de favoriser l’émergence d’associations sportives et de jeunesse dans chaque établissement de la formation et de l’enseignement professionnels, d’accompagner les associations sportives et de jeunesse créées au sein des établissements du secteur, par les moyens humains, matériels et infrastructurels disponibles au niveau des deux secteurs, d’assurer la formation de l’encadrement des associations (gestionnaire et technique) par les établissements de formation relevant du secteur de la Jeunesse et des Sports.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Bernaoui, révèle, à la fin, que d’anciens athlètes et footballeurs de renom prendront part à ce programme, dans lequel ils apporteront leur expérience dans la formation des jeunes des établissements de formation professionnelle dans tous les sports. «De leur côté, nos employés bénéficieront des formations pour la maintenance des infrastructures sportives», a-t-il conclu.

