Solidarité nationale : Près de 1.800 milliards de dinars pour les catégories vulnérables

«L'État continue à soutenir les catégories vulnérables de la société, à travers sa politique sociale consacrée dans le plan d'action du gouvernement, en témoigne la valeur des transferts sociaux ayant atteint 1.760 mds DA en 2018 et 1.763 mds DA (2019), contre 1.798 mds DA inscrits au titre du PLF-2020», a déclaré la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Dans le détail, Ghania Eddalia précise que ce projet de loi consacre un budget de fonctionnement de plus de 82 mds DA. Il est prévu une augmentation en matière de quota annuel réservé à l'allocation financière accordée aux personnes handicapées, en proposant la consécration de plus de 13 mds DA d'affectations financières pour la prise en charge de 264.000 personnes handicapées à 100%. Précisant que l'année 2020 connaîtra, dans le cadre de la protection et de la promotion de l'enfance et de l'adolescence, la création de trois (03) centres de protection pour accueillir les enfants en détresse, lesquels seront réservés aux filles dans les wilayas de Tipasa, Tissemsilt et Oran, la ministre précise que son secteur avait bénéficié dans le cadre du PLF 2020 d'«une enveloppe financière de 424,6 millions DA au titre du budget d'équipement, soit une hausse de 32% par rapport au 2019 et ce, pour permettre au secteur de poursuivre la politique de prise en charge des différentes franges sociales». Au sujet des subventions, le Pr. Abdelatif Benachenhou, ex-ministre des Finances, avait déclaré que par leur nature même, ces subventions, si elles ne sont pas revues, «ne peuvent qu’augmenter d’année en année à mesure que le nombre de bénéficiaires ou leur consommation augmente». Dans son livre L’Algérie, sortir de la crise, l’expert indiquait que «la remise en ordre des prix et des subventions implicites et explicites est de nature à libérer au cours des 10 prochaines années un espace budgétaire équivalent à 15% du produit intérieur brut, qui permettrait de multiplier par trois l’investissement productif, hors secteur de l’énergie». La sortie des subventions, expliquait-il, «s’impose par nécessité économique et par équité sociale», suggérant le cheminement de la réforme «simple à identifier et possible à suivre, sans toucher au pouvoir d’achat des plus démunis des Algériens». Rappelons que le gouvernement, en collaboration avec des experts de la Banque mondiale, s’est engagé depuis 2016 dans une action de réforme qui visait un double objectif : classification des catégories vulnérables et disposer d’un nouveau dispositif d’aide au moyen d’un transfert monétaire direct au profit des familles démunies.

En termes de statistiques, le taux des transferts sociaux avait atteint 22,8% du budget général de l’Etat sur la période 2000-2004, puis 24,5% sur la période 2005-2009, puis 25% du budget de l’Etat entre 2010-2015 et 23% en 2016 et 2017.

Fouad Irnatene