Inscriptions aux examens nationaux : Une nouvelle instance pour assurer le suivi de l’opération

Assurer le suivi et le bon déroulement des inscriptions aux examens nationaux, tel est la mission assignée à la nouvelle instance de l’Pffice national des examens et des concours (ONEC), créée par ministère de l’Education nationale.

Cette instance est tenue d’établir des comptes rendus quotidiennement pour les transmettre à la tutelle de sorte que tous les dossiers en suspens seront réglés avant le 10 novembre prochain, date de clôture des inscriptions scolaires.

Pour ce faire, le département de Belabed a autorisé, à titre exceptionnel, les responsables des directions de l’éducation de wilayas et les responsables des annexes relevant de l’ONEC à accéder à la plateforme numérique du ministère afin de suivre et de contrôler tous les processus liés à l'inscription des élèves aux examens nationaux des trois paliers scolaires.

Cette opération, faut-il le rappeler, qui a débuté le 22 octobre dernier, s’effectue, cette année contrairement aux années précédentes, au niveau des établissements scolaires, grâce à l’exploitation de la plateforme numérique du ministère. Une première qui vise à éviter aux élèves et à leurs parents les désagréments d’effectuer par eux-mêmes les inscriptions et d’éviter les erreurs commises, lors de cette opération qui constitue une étape importante dans le déroulement des examens de la 5e, le BEM et le Bac. Pour ce faire, les directeurs des établissements scolaires ont été chargés d’effectuer les inscriptions de leurs élèves et se chargeront également de la remise des convocations aux candidats aux trois examens nationaux.

Dans une récente déclaration, le ministre de l’Education nationale a souligné l’importance de cette opération qui a été rendue possible grâce à la plateforme numérique du ministère. Abdelhakim Belabed a, dans ce contexte, fait savoir que cette démarche a été examinée au préalable avec tous les détails y afférents pour éviter aux élèves et à leurs parents les désagréments d’effectuer par eux-mêmes, les inscriptions. «Le recours à la plateforme numérique de l'Éducation nationale est une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement progressif et continu des services offerts sur le système informatique du secteur, visant à mettre à jour les données et à améliorer le service public», a-t-il noté, faisant part de l'élargissement des services numériques sur le système informatique du secteur qui touchera progressivement toutes les autres grandes opérations. Ce qui permettra de rationaliser les dépenses et de gagner du temps et de l’effort, a souligné le ministre qui a salué à l’occasion l’ensemble des intervenants dans cette opération. Notons que depuis le lancement de l’opération, le 22 octobre dernier, le taux des inscriptions sur la plateforme a atteint les 49% lors des trois premiers jours. Selon le ministre, ce taux n’a jamais été atteint auparavant. Le travail vite fait et bien fait vient suite à l’instruction donnée par le Premier ministre lors d’une réunion interministérielle. Parmi les décisions qui ont été prises au cours de cette réunion, figure notamment le raccordement des établissements éducatifs à travers tout le territoire national au réseau internet et la prise en charge par les responsables de ces établissements des inscriptions annuels des élèves. Dans ce contexte, Noureddine Bedoui a chargé le ministre de l’Education nationale et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des technologies et du Numérique de prendre, sans délai, les mesures nécessaires en vue de régler le problème d’indisponibilité du réseau internet au niveau de certains établissements éducatifs. Il a été, également, décidé de procéder au renforcement de l’utilisation des technologies d’information et de communication (TIC) dans le développement du système éducatif à travers l’élargissement progressif de l’utilisation du manuel scolaire en version numérique et des tablettes. L’accent a été, également, mis sur la nécessité de développer des bases de données du secteur de l’Education, la modernisation et l’amélioration de la performance du secteur, ainsi que l’évaluation de son fonctionnement et le traitement des insuffisances enregistrées.

Concernant les inscriptions des candidats libres aux examens du BEM et du baccalauréat, celles-ci se dérouleront du 22 octobre au 21 novembre 2019, via les deux sites de l'Office national des examens et concours (ONEC) : «http://bem.onec.dz et http://bac.onec.dz.»

Un délai d'un mois est accordé à ces candidats qui procéderont par la suite à la confirmation de leurs inscriptions en déposant leurs dossiers au niveau de leur direction de l'éducation et de s’acquitter des droits d'inscription estimés à 3.000 DA.

Kamélia Hadjib