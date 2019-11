Canalisation de l’argent hors circuit bancaire : L’aveu d’échec

L’importance de la circulation fiduciaire hors banques, autrement dit dans la sphère informelle, véritable «préjudice fiscal et danger pour les finances nationales», confirme que «la politique de l'épargne est déficiente».

C’est là un aveu d’échec de la part du gouverneur par intérim de la Banque d'Algérie. Cela traduit aussi l’inefficience des mesures prises jusque-là pour stimuler l’épargne et optimiser le niveau de bancarisation. Autant d’interrogations sur le phénomène et les motivations qui entretiennent les réticences envers le système bancaire. On admet aujourd’hui que les tentatives visant à drainer ces ressources vers les banques n’ont pas eu l’effet attendu, sinon qu’elles ont échoué.

En 2015, le gouvernement qui s’est confronté à des contraintes majeures liées à la baisse drastique des recettes pétrolières, a initié, en effet, des mesures destinées à mobiliser l’argent circulant dans l’informel pour les besoins de financement de l’économie, via les banques.

Dans cette optique, un programme de conformité fiscale volontaire avait ciblé les opérateurs désireux de «régulariser» leur situation en intégrant le giron de l’économie formelle, en contrepartie d’une taxe forfaitaire libératoire au taux de 7% payable par le déposant sur le chiffre d’affaires déclaré. D’autres options suivront pour le même objectif par le biais de l’emprunt obligataire. L’initiative ne relevait pas d’une opération de solidarité nationale, qui est du ressort de l’État, mais d’une contribution directe de l’épargne publique à l’investissement et à la croissance économique, avait précisé alors le ministre des Finances.

Dans le même contexte, la Banque d'Algérie reprend les rênes en lançant au cours de l’année 2018, une large offensive en direction des banques pour le développement de l'inclusion financière avec comme finalité, une mobilisation optimale des ressources financières dans une conjoncture difficile au plan financier.

En fait, les banques ont été appelées à améliorer leur instruments de bancarisation de la liquidité monétaire thésaurisée au profit de l’économie et à plus de souplesse dans les procédures.

L'enjeu consistant également à réduire la liquidité monétaire en circulation dans l'informel et à instaurer une relation de confiance avec les épargnants. Une démarche qui devait contribuer, en définitive, à développer de manière efficiente et soutenue, l’inclusion financière, et par-delà, l’intermédiation bancaire dont les performances restent à consolider.

En fait, la banque a besoin aujourd’hui d’être elle-même suffisamment outillée pour accomplir ses missions dans des conditions normales.

Par conséquent, on ne pouvait négliger cet impératif de réforme de la gouvernance des banques publiques, quand toute la politique économique est adossée à la ressource bancaire.

Les banques seront ainsi sollicitées pour accroître leurs compétitivités, leurs capacités de financement de l’économie, développer de nouveaux produits financiers alternatifs en matière de rendement réel, et, en définitive, à consolider le processus d'inclusion financière qui exige une disponibilité, mais aussi, une qualité en termes d’offre des services financiers.

D. Akila