Dr Belkis Belouadah, médecin nutritionniste, à El Moudjahid : « Il faut lire les étiquettes sur les produits »

El Moudjahid : Pouvez-vous nous donner un aperçu de l’intolérance au gluten, sur le plan du diagnostic, de la population touchée et de la prise en charge de cette pathologie, en tant que nutritionniste ?

Dr. Belkis : Nous assistons, de plus en plus à une augmentation du nombre de personnes atteintes, notamment parmi les adultes qui font l’objet d’un diagnostic tardif, s’appuyant sur un tableau clinique atypique, caractérisé par des anémies chroniques, des avortements répétés pour les femmes enceintes, très souvent mal interprétés, car confondus avec d’autres maladies. Le dépistage de la maladie cœliaque quand on a un tableau atypique en dehors des problèmes digestifs comme les ballonnements et les diarrhées. Dans ce cas, des bilans immuno-biologiques ainsi que des examens complémentaires qui ne sont pas invasifs, s’imposent. Ces derniers, car très coûteux, ne sont envisagés par le praticien qu’en dernier recours. Et cela peut même durer des années, entre prélèvements sanguins, biopsie intestinale et autres tests pour confirmer ou infirmer que le sujet est atteint de maladie cœliaque.



Vous êtes médecin généraliste et vous avez suivi des formations dans le domaine de la diététique et de la nutrition qui vous permet certainement de détecter les symptômes de l’intolérance au gluten, qui se jouent sur des petits détails, des cas similaires rencontrés et des pistes à éliminer. Pouvez-vous nous raconter votre expérience dans le diagnostic de cette maladie ?

J’ai ouvert mon cabinet médical en 2016, à Baraki. Je suis médecin généraliste, à la base. Je faisais passer à mes patients des échographies abdominales et pelviennes, étant de surcroît titulaire d’un diplôme en nutrition de l’université de Didot Paris 7. Cela m’a permis d’être tout le temps en contact ou plutôt en confrontation avec les signes cliniques de cette maladie. J’ai eu de nombreux cas, beaucoup plus des enfants que des adultes. Cela ne veut aucunement dire qu’il n’existe pas d’adultes touchés. Il m’arrive de recevoir exceptionnellement des patients âgés de plus de cinquante ans. D’ailleurs j’avais un cas âgé de 50 ans et je m’attendais à avoir affaire à une intolérance au gluten, vu son âge. Le bilan ne laissait plus de doute : il avait bel et bien la maladie cœliaque. Cela remonte à deux ans. Il fallait intervenir pour éviter d’éventuelles complications. Je lui ai proposé un programme à suivre, des aliments conseillés et d’autres à éviter.



Quelles sont les précautions à prendre quand on est affecté par cette maladie qui touche de plus en plus de personnes, en Algérie et dans les pays du Maghreb ?

Je reçois entre 4 à 5 cas, tous les six mois, entre enfants et adultes. Il est impératif d’avoir une culture des aliments tolérés et interdits. Il faut éliminer de l’alimentation du malade tous les produits à base de blé, de seigle, d’orge ou d’avoine. Il faut les remplacer par du maïs, du riz, de la farine de pois chiche, de fécule de pomme de terre, du quinoa, du soja, du manioc, du tapioca, en l’absence d’allergie à l’un de ces produits. Les produits dérivés de ces céréales, à l’instar des pâtes, semoule et entremets ne sont pas conseillés, voire interdits. Il faut signaler également qu’il est banni d’utiliser des ustensiles ayant servi à la préparation de plats contenant du gluten ou encore mettre deux assiettes, la première avec gluten et la deuxième sans, côte à côte. La contamination de l’assiette saine par aération est systématique.



Aujourd’hui, la sensibilisation à la maladie cœliaque est plus que nécessaire, d’autant plus que cette pathologie auto-immune n’est pas très connue. Les médecins, les médias, l’école ainsi que les associations sont tous interpellés pour participer à des campagnes d’information, afin d’expliquer au large public cette pathologie et ses complications. Qu’est-ce que vous en pensez ?

C’est que la sensibilisation joue un rôle clef pour mieux vivre avec cette maladie très répandue et qui risque de faire plus de dégâts, sachant que le taux de gluten dans notre alimentation qui est passé de 6 à 12% actuellement, soit du simple au double, par l’introduction de nouveaux procédés dans l’agriculture et le résultat ne tarde pas à venir dans nos assiettes, avec des organismes génétiquement modifiés. Même chez-nous, l’on s’éloigne de plus en plus des techniques traditionnelles de l’agriculture pour doubler les récoltes en peu de temps. Aujourd’hui, il est rare de rencontrer un agriculteur qui utilise des graines non modifiées génétiquement ; ce qui explique la tendance à la hausse du nombre de personnes atteintes de la maladie cœliaque. Il faut savoir qu’il existe une différence entre intolérance au gluten et la maladie cœliaque qui n'est pas réellement une intolérance alimentaire puisque la deuxième n’est qu’une réaction immunitaire induite par l'ingestion de gluten. Ce n’est pas étonnant que certains pays de l’Europe, à l’instar de la France, n’aient pas hésité à encourager les gens à consommer des produits sains et sans gluten.



Un dernier mot ?

Les espaces commerciaux regorgent de produits et de préparations industrielles destinés aux malades cœliaques, cela n’empêche pas pour autant que, malgré cette disponibilité et cette diversité de produits, se cache une utilisation abusive d’additifs, d’améliorants alimentaires très dangereux et qui peuvent être à long terme, cancérigènes, pourtant les prix de ces derniers sont loin d’être à la portée de tous. S’il y a un conseil sur lequel j’insiste, en tant que médecin nutritionniste, c’est de bien lire et relire les étiquettes des compositions des produits car la présence de gluten dans ces derniers peut être indirecte, d’où l’importance de la vigilance et éviter par la même occasion les produits vendus en vrac et les produits traiteurs qui ne sont pas nécessairement étiquetés et peuvent contenir du gluten. Au moindre doute, il ne faut pas hésité à interroger le vendeur.

Propos recueillis par : Samia D.

Des malades s’expriment

Etre personne vivant avec une pathologie chronique de l’intestin, déclenchée par la consommation de gluten n’est pas une chose facile, pour la famille et le malade en particulier qui vont jusqu’à détester la nourriture avec toutes les restrictions et les privations qu’on lui impose. Le problème est beaucoup complexe lorsqu’il s’agit d’un enfant qui voit ses frères se permettre tout ce qu’ils veulent au moment où lui est appelé, à suivre un régime draconien, pour ne pas avoir des problèmes de santé. Fatiha nous parle de son fils Anis, âgé d’à peine de sept, atteint de la maladie cœliaque. « Le médecin après une batterie d’examens nous annonce que notre petit bout de chou a une intolérance au gluten », dira- t-elle. Je ne connaissais pas ce que c’est, mais quand le médecin commençait à m’expliquer ce qu’il a, j’ai failli m’évanouir. C’était dur pour moi de voir la vie de mon fils changer 360°, avant d’ajouter qu’il était quasiment impossible de lui dire à partir de ce jour, « fiston, tu ne pourras plus manger comme avant et que tu devras renoncer à tout ce que tu aimes ». Il lui a fallu des mois pour accepter la réalité. Fatiha évoque, cependant l’indisponibilité de produits sains et quand elle arrive à les trouver, ils sont inabordables. Naima, elle, aussi est passée par ce chemin, étant, mère d’une fille de cinq ans, qui souffre du même problème de santé. Inès, était une fille calme et gentille, elle aimait déguster les plats que je préparais, les confiseries pour accompagner nos soirées. Mais sa maladie a fait d’elle une autre personne. Elle a perdu carrément son dynamisme et sa jovialité. Elle est devenue, triste, perdue, son état se dégradait de plus en plus. Il fallait faire appel à un psy. Elle se faisait suivre pendant plusieurs mois par ce dernier et aujourd’hui, elle commence à renouer avec la vie. Mais le calvaire d’Inès vient de débuter avec les mises en gardes des médecins et l’importance de se conformer aux consignes et recommandations du praticien pour bien vivre. « Vivre avec une maladie chronique, un traitement à vie et un régime alimentaire à suivre à la lettre, sans la moindre faute, est épuisant pour ma fille et les parents surtout », relèvera-t-elle. Pour sa fille, tout ce qu’on lui donne est fade. Mohamed-Amine, un jeune âgé de 30 ans, a connu les mêmes frustrations quand il est allé consulter un spécialiste en gastro, pour des problèmes de ballonnement et d’anémie et qui lui annoncera après des examens médicaux, qu’il souffrait de la maladie cœliaque.» 74Je n’avais d’autre choix que d’accepter ma maladie, malgré moi », indiquera-t-il. Aujourd’hui, vivre avec cette maladie est une souffrance accentuée tous les jours, que dieu fait, par tous ces budgets conséquents qu’il faut consacrer au traitement qui n’est pas remboursable, qu’ils prennent ou encore ces aliments sans gluten qui sont aussi indispensables que l’oxygène qu’ils respirent.

S. D.