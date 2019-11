Bordj Bou-Arréridj : Distribution de 828 logements

Une cérémonie de distribution de 828 logements a été organisée par la wilaya de Bordj Bou Arreridj dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution armée. Cette cérémonie présidée par le wali, El Ghali Abdelkader Belhazadji a été l’occasion de rappeler l’effort consenti par l’Etat pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

Le logement qui constitue l’une des préoccupations essentielles de ces derniers est une manifestation de cet effort comme l’a montré la cérémonie qui a eu lieu au siège de la wilaya.

C’est devenu d’ailleurs une habitude chez ces mêmes autorités de saisir les fêtes nationales et religieuses pour apporter de la joie aux habitants qui souffrent dans ce domaine. Avec l’octroi de 400 aides dans le cadre de l’habitat rural pour 23 communes, de 65 logements destinés à la lutte contre l’habitat précaire à Bir Kasdali et la remise des clés de 150 unités LPA dans les communes de Ghilassa et Bordj Bou Arreridj, la fête a été totale dans toute la wilaya. La commune de Bordj Bou Arreridj a eu droit également à 100 logements promotionnels libres et 109 autres de type LPP.

Au cours de la même cérémonie en présence des bénéficiaires venus des quatre coins de la wilaya, le wali a affirmé que l’Etat poursuivra son action pour développer le secteur de l’habitat.

Même si cette action a-t-il indiqué, touchera toutes les formules pour répondre aux besoins de toutes les catégories sociales, les familles démunies continueront de bénéficier de la sollicitude nécessaire. Il a tenu à rassurer dans ce sens que les commissions d’attribution installées au niveau des daïras travaillent d’arrache-pied pour étudier les dossiers qui leur ont été soumis pour distribuer les logements sociaux déjà réceptionnés dans les plus brefs délais. Le premier responsable de la wilaya a indiqué que celle-ci dispose de 5.000 logements programmés pour l’étude et la distribution. Il a ajouté en outre qu’elle a bénéficié d’un programme de 16.574 logements dont 10.469 sont en cours de réalisation. Les travaux de construction des 6.064 restants devront être lancés sitôt les procédures administratives terminées a affirmé M. El Ghali Abdelkader Belhazadji.

F. D.