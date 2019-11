Logements sociaux à Rouiba : Les assiettes foncières, arrêtées

Les services de la circonscription administrative de Rouiba ont achevé, récemment, la constitution de la liste des assiettes foncières devant abriter les projets de réalisation de logements sociaux au niveau de la commune, a indiqué un communiqué des mêmes services. La liste des assiettes foncières devant abriter les projets de réalisation des logements sociaux au profit des habitants de la commune de Rouiba a été arrêtée au terme d'une séance de travail présidée par le wali délégué en présence de représentant de l'Assemblée populaire communale (APC), du secrétaire général, des services techniques, des représentants de l'agence foncière de la wilaya et de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs, a précisé la même source, relevant que la situation des assiettes a été vérifiée auprès de la Conservation foncière. Financé par la commune, le projet sera «élargi» avec le choix d'autres parcelles de terre, les services de l'OPGI de Bir Mourad Raïs et de l'Agence foncière ayant été chargés de «présenter un projet de convention pour la gestion du projet», conformément aux dispositions du décret exécutif 14-320 du 20-11-2014 relatif à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'ouvrage délégué, ont expliqué les services de la circonscription administrative de Rouiba. Pour ce faire, poursuit la même source, les membres de la commission communale chargée des logements ont été chargés de parachever les propositions d'assiettes foncières, en coordination avec l'inspection des domaines et la préparation du dossier technique relatif à l'établissement des permis de construire. Intervenant au terme de la présentation des principaux axes de ce projet, le wali délégué a affirmé que «ce projet important sera mis en œuvre au profit des demandeurs de logements sociaux à Rouiba», réitérant sa disposition à garantir le financement nécessaire.

Il a instruit, dans le même cadre, les services de la commune de rechercher de nouvelles assiettes foncières pour élargir le projet. Située dans la banlieue est de la capitale, la circonscription administrative de Rouiba compte trois communes, à savoir Rouiba, Heuraoua et Réghaia.