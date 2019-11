Affichage de la liste des 1.100 logements LPL à Sétif : Dans la transparence

Après la remise de 2.270 logements tous segments confondus dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement du 1er Novembre, a eu lieu hier l’affichage d’une liste préliminaire de 1.100 logements publics locatifs destinés à la commune de Sétif afin de répondre à une partie importante de la demande exprimée sur un tel segment.

Une opération qui a fait l’objet au préalable de beaucoup de proximité par le wali, Mohamed Belkateb, et un travail rigoureux des membres de la commission chargée de cette œuvre pour finalement se tenir dans un climat empreint de joie et de sérénité des heureux bénéficiaires mais aussi beaucoup d’espoir entretenu par ceux qui attendent encore et que le premier responsable de cette wilaya n’a cessé de rassurer en évoquant les programmes a venir et qui ne sont pas des moindres.

Poursuivant la dynamique de communication entamée depuis son arrivée à la tête de cette wilaya en allant au contact des populations, le wali intervenant hier à la radio locale, s’est adressé aux citoyens de Sétif, appelant ceux qui se sentent lésés à user des voies de recours ouvertes durant 8 jours sur cette liste préliminaire. Il annoncera, par-la même, une prochaine liste de plus de 2.000 logements actuellement au stade d’examen qui doit être affichée au début de l’année. Dans la transparence et la rigueur qui ont marqué la gestion de cette liste provisoire de 1.100 logements publics locatifs, les listes ont été affichées à l’aube et pour la première fois avec photos à l’effet de consolider cette relation de confiance et permettre à toutes les couches de s’imprégner dans les détails des composantes de cette liste provisoire. Un affichage qui a été porté sur le site de la wilaya et dans toutes les délégations de la commune de Sétif. Des dispositions préalablement annoncées et mises en œuvre qui ne pouvaient se traduire que par le climat de calme et de sérénité qui a prévalu.

F. Zoghbi