Habitat : Distribution de plus de 67.000 logements location-vente au niveau national

Le directeur général de l’Agence nationale d’amélioration et développement du logement (AADL), Said Rouba a annoncé, hier à Oran, la distribution depuis le début d’année de plus de 67.000 logements location/vente au niveau national dans une déclaration en marge de la cérémonie de distribution de plus de 4.000 logements de différents programmes à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération. L’opération se poursuit et chaque mois entre 10.000 et 12.000 logements sont distribués à travers le pays. Concernant la wilaya d’Oran, le responsable a fait part de la distribution de 2.800 logements location-vente au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana de Misserghine et les travaux d’aménagement externe sont en cours pour la livraison de 13.000 logements prêts au niveau de ce pôle. Il a annoncé la distribution de 2.200 logements à la fin du mois de décembre et de 83.000 autres au premier semestre de 2020. Le programme d’attribution s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’aménagement externe qui seront lancés fin décembre jusqu’à juin prochain. La wilaya d’Oran a bénéficié dernièrement d’un montant de 1,8 milliard DA pour l’achèvement des travaux d’aménagement externe au nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana de Misserghine.