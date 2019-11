Journées urologiques nationales d’Annaba : Le cancer de la vessie et de la prostate au scanner

Plus de 1.000 professionnels de la santé venus des quatre coins du pays, de la France et de la Tunisie ont pris part, vendredi et samedi derniers, aux travaux de la huitième édition des Journées urologiques nationales. Le président du comité d’organisation, le professeur Khair-Eddine Chettibi, du CHU d’Annaba, a fait savoir que ce rendez-vous, devenu une tradition dans l’agenda annuel scientifique de Bouna, vise à contribuer au développement des connaissances dans le domaine de l’urologie. Les thèmes débattus ont concerné l’onco-urologie et la transplantation rénale, en plus de l’organisation de trois ateliers destinés aux étudiants en médecine. Le Pr Chettibi a indiqué, dans ce contexte, qu’il a été procédé, lors des travaux de cette rencontre, à une mise à jour de la discipline par rapport à la prise en charge du cancer de la prostate et du rein. «Nous avons évoqué, par ailleurs, la nouvelle loi de santé 2018 relative aux procédures régissant les prélèvements de rein sur les cadavres et les sujets apparentés», a-t-il fait remarquer, relevant que le cancer de la prostate est classé en deuxième position après les cancers touchant l’appareil urinaire. Ce cancer est le plus fréquent chez l’homme après le cancer des poumons. Le cancer de la vessie, qui fait ravage, vient en première position par rapport aux autres cancers, a-t-il conclu. «260 greffes rénales ont été effectuées en 2018 à partir de donneurs vivants», a révélé le directeur général de l’Agence nationale des greffes, Mohamed Bourahla, ajoutant que durant le premier semestre 2019, il a été procédé à 151 greffes, en plus d’un prélèvement multiorganes au CHU de Constantine, en mai dernier, sur un donneur décédé.

B. Guetmi