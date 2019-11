Le 1er Novembre 1954 célébré à Oran : Concert musical algéro-russe

L'orchestre d'harmonie de la Garde républicaine algérienne et l'orchestre de l'Armée russe ont animé, avant-hier au centre des Conventions Mohamed-Ben- Ahmed, un concert musical, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, devant un public nombreux d'invités. À l'entame du concert, rehaussé par la présence du commandant de la 2e Région militaire, le général major Meftah Souab, et du chef de la mission militaire russe en Algérie, le général Barzan Alexander, ainsi que d'officiers supérieurs, de responsables locaux, d'artistes et de citoyens de différents âges, les deux troupes ont exécuté les hymnes nationaux algérien et russe, sous la houlette des maestros algérien, Abderrahmane Hemard, et russes, Konstantin Petrovitch et Sergey Sakov. Le public a apprécié, deux heures durant, plusieurs morceaux musicaux puisés dans différents styles de la musique algérienne, dont le chaâbi, le chaoui, l’oranais, le sahraoui et le kabyle. La chanteuse russe Svetlana Elena a accompagné les deux orchestres au chant, en interprétant plusieurs chansons folkloriques du patrimoine russe. Organisé sous le haut patronage du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le concert a été marqué par l'interprétation de plusieurs chants nationaux algériens et russes, entonnés par les deux troupes, à l'image de Min Jibalina, Djazairouna et Ya chahid El-Watan, pour l'Algérie, et Katyusha et Polyushko-Pole, Vachera, pour la Fédération de Russie. Avant le début du concert, le commandant de la 2e Région militaire a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé que ce concert «constitue une opportunité pour renforcer les relations avec nos partenaires et amis russes qui partagent avec nous la célébration de ce cher anniversaire historique aux Algériennes et aux Algériens». Pour sa part, le chef de la mission militaire russe a remercié le commandement de l'ANP d'avoir offert l'occasion à l'orchestre de son pays de participer aux célébrations de l'anniversaire du 1er Novembre 1954, estimant que «l'Algérie a une riche histoire, profondément enracinée, et que les relations entre l'Algérie et la Russie, qui se développent avec succès au cours des années, sont basées sur le respect mutuel et la coopération étroite». À la fin du concert, les chefs des deux orchestres, la chanteuse russe et le président de la mission russe ont été distingués par le général major Souab, qui, à son tour, a été honoré par le président de la mission russe. Les deux orchestres ont animé, jeudi dernier, un concert similaire à Alger, et devaient en animer un autre, hier soir à Constantine.