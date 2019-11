Note de lecture, Elias, un roman d’Ahmed Benzelikha : Sur fond de mythologie grecque

C’est un roman typiquement méditerranéen, profondément humaniste que nous donne à lire, son auteur, Ahmed Benzelikha. Sa trame puise son inspiration dans la fameuse «Mare Nostrum» gorgée de mystères et de contes anciens. C’est aussi l’histoire d’un personnage fuyant, désireux de s’affranchir d’une quotidienneté quasiment amère, sans attrait, que l’on traine comme un fardeau, avec ses hypocrites petitesses, ses fastidieuses difficultés et ses peines.

Elias, personnage central, décide donc de partir, de quitter cette étouffante inutilité frappée d’interrogations jamais assouvies. Il se devait de jouer son dernier hymne à la vie. Il voulait abandonner la terre et rejoindre la mer, sa mère, revenir à l’eau, à la nature, aux vagues et à l’écume. Il désirait partir loin de sa fatigue, de ses défaites. Pour cela, il lui fallait une odyssée, un long voyage mouvementé, périlleux, à l’image du légendaire Ulysse. D’ailleurs, Elias sonne comme Ulysse. Mais comme Sisyphe, notre personnage revient toujours à son point de départ, sans toutefois renoncer à une volonté prométhéenne, qui le poussait, à aller de l’avant au-delà de cette condition d’hébétude qui le retenait, masquait sa conscience ou tentait d’annihiler son instinct de liberté.

C’est ainsi qu’Elias part sur les traces d’Ulysse et des textes sacrés, d’aventure en aventure, d’île en île et de femme en femme, à la recherche du sens de la vie, pour enfin se retrouver face à lui-même, et à l’ultime révélation.

Le roman foisonne de clins d’œil et d’allusions au monde d’Ulysse. Comme ce héros, Elias erre en quête d’une sorte de mystique de l’existence ; il rencontre Gada, la maitresse d’un havre paradisiaque, de paix et de jouissances. Il y renonce car il ne veut pas se couper de la réalité, que Gada tente de lui voiler à l’image de la déesse Calypso. Elias entend les funestes sirènes, rencontre le cyclope Polyphème incarné par le capitaine Hadar. Ce dernier n’a qu’une vision atrocement étriquée, unilatérale et ne voit les choses que de son seul point de vue, avec un seul œil, celui de la haine, de l’ignorance et du mensonge. Elias en éprouve d’ailleurs, une vive répulsion, et n’avait qu’une seule envie, celle de lui crever cet œil de fausseté qui ne lui faisait voir que sa vérité.

Elias est fasciné par l’énigme du masque en or qui a le pouvoir de révéler à celui qui le porte tous les secrets de la connaissance. C’était le masque de Dieu, une allégorie de l’universalité et de l’ouverture.

Dans ce roman, la recherche de la vérité est lancinante, fébrile, voire angoissée. C’est une lecture qui interpelle notre âme dans un univers marin qui nous plonge dans les remous de la vie, de ses turpitudes. La mer étant posée comme une représentation de la dynamique de la vie humaine.

Outre l’aède Homère, l’écrivain réquisitionne quelques pans du vieux fond mythologique grec. On pense déceler en filigrane, dans ce court roman, des influences de cette inclassable figure intellectuelle qu’était René Guenon, de Frantz Kafka, auteur d’une œuvre étrange, où la métaphysique le dispute fantastique.

Ahmed Benzelikha, né en 1967, est un écrivain, linguiste, et spécialiste en communication, diplômé des universités de Constantine et de Montpellier. Il a occupé plusieurs fonctions supérieures notamment auprès de l’UNESCO, et chroniqueur de presse.

M.B.

Elias, un roman d’Ahmed Benzelikha, Editions Casbah, 2019. 88 pages. Prix 500 DA.