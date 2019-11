24e Edition du salon international du livre d’Alger : un petit tour et puis s’en vont

Ils sont ainsi chaque année plus de deux millions de visiteurs au Sila, ce qui fait de cette manifestation, le rendez-vous culturel incontournable de l’année.

Beaucoup de visiteurs se frayent un chemin pour sortir du parking et se diriger vers l’entrée du Palais des expositions aux Pins Maritime qui abrite le SILA.

Le Sénégal est l’invité d’honneur de cette 24eédition sous le slogan «Le livre, un continent». Il faut noter que le salon du livre d’Alger a toujours réservé un espace à la littérature africaine. Le Sila est le lieu privilégié de la diversité, un carrefour d’échange et de dialogue au moyen du livre.

Aus abords du pavillon central, il y a foule devant les vendeurs de sandwich, beaucoup de clients s’y sont attablés Des marchands ambulants de thé font recette. Une animation de jour de fête y règne et les visiteurs en profitent, comme pour une sortie familiale.

Nous nous posons rarement les bonnes questions lorsqu’il est question du Salon international du livre d’Alger. Est-ce vraiment le livre qui attire les foules à chaque édition ou s’agit-il plutôt d’un glorieux m’as-tu-vu ? Bref, il y a des questions évidentes quand on observe le comportement plutôt curieux des visiteurs.

La salle de conférence qui devait abriter des débats est vide en ce samedi 2 novembre, jour de week-end ! L’animateur est désolé et argue l’absence du public et même celui des conférenciers. «Un problème de circulation», nous lance-t-il pour se rassurer et nous convaincre.

Les allées sont pleines de monde et il est difficile de se mouvoir à l’intérieur du pavillon central. Les auteurs de livre qui ont organisé des ventes-dédicaces attendent des hypothétiques clients en prenant de l’eau dans une atmosphère lourde d’un jour ensoleillé. Devant les stands des éditeurs, les visiteurs n’osent même pas s’arrêter et feuilleter un livre, voire discuter avec les auteurs pourtant disponibles. Ils se contentent de passer et se vanteront auprès des leurs amis et familles de s’être rendus le week-end au Sila.

Devant un beau livre sur l’habit traditionnel, un débat s’anime entre deux dames. L’une soutient qu’à Bejaia les femmes ne mettent pas le hayek alors que l’autre, un peu moqueuse, lui rétorque qu’elle se trompe de région et qu’elle ne différencie pas la grande et la petite Kabylie. La discussion s’allume, mais le livre n’est plus en référence. Les deux dames repartent sans acheter le livre en question, ni un tout autre livre non plus. Apparemment, les gens viennent au Sila pour le parascolaire et pour le livre religieux.

Alors le Sila, un rendez-vous culturel incontournable de

l’année? Pas si évident que cela. Les livres ne se vendent pas plus au Sila que dans les librairies durant le reste de l’année. Les Algériens lisent peu ou pas du tout. Le best seller algérien ne dépasse pas les 20.000 exemplaires. Les éditeurs se plaignent et les auteurs ne se retrouvent plus !

Abdelkrim Tazaroute