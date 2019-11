Grand angle : Case départ

L’éventualité d’une rencontre entre le président américain, Donald Trump, et son homologue iranien, Rohani, est dans l’air depuis la réunion du G7en France. A Biarritz, le président français, Emmanuel Macron, s’est beaucoup démené pour réunir les deux hommes mais en vain. Avoir échoué si près du but l’encouragera néanmoins à persévérer dans l’espoir que les deux hommes acceptent de se rencontrer d’autant que le président américain ne semblait pas totalement réticent à l’idée. Ce qui a failli se produire lors de la réunion annuelle de l’Assemblée générale de l’ONU. «Les conditions d'une négociation entre les Etats-Unis et l'Iran étaient réunies et qu'il appartenait désormais à ces deux pays de s'en "saisir" pour avancer vers un accord», avait affirmé Emmanuel Macron. Mais les présidents américain et iranien ont quitté Ney York sans se rencontrer. Les Iraniens, qui réclamaient la levée des sanctions imposées par les Etats-Unis en préalable à toute discussion avec les Etats-Unis n’ont pas vu leur demande satisfaite. Et de leur côté, les américains, qui demandaient pour leur part des négociations sur le programme balistique iranien et le rôle de l'Iran dans la région, ainsi qu'un accord robuste garantissant que l'Iran n'accédera jamais à l'arme nucléaire, ont essuyé un refus. Depuis, la région, qui pâtit des tensions entre les USA et l’Iran, a connu de nouvelles tensions. Le pire est que la situation ne risque pas de s’améliorer. «La plupart des pays souffrent des sanctions que les USA imposent à l’Iran et des sommes faramineuses dépensées pour se procurer des armes américaines. Le président des USA, Donald Trump, fait tout ce qu’il peut pour vider les poches des dirigeants arabes et faire de l’Iran un épouvantail, pour drainer les finances des pays du Golfe», estime Elijah J Magnier sur le site Investig’Action. A cela est venue s’ajouter l’opposition du guide suprême iranien qui a réaffirmé hier son opposition à tout dialogue avec Washington. «Ceux qui voient dans des négociations avec les Etats-Unis la solution à tous les problèmes sont assurément dans l'erreur; discuter avec les Américains ne mènera à rien car il est acquis d'avance et sans aucun doute que cela n'aboutira à rien» en retour, a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei, selon son compte Twitter officiel. Voila qui ne manquera pas de refroidir les ardeurs du président français qui s’était beaucoup investi pour réunir les deux présidents. Mais gageons qu’il n’en sera pas trop affecté, lui qui avait déclaré après l’échec new-yorkais qu’ «après, tout dépend de la volonté de chacun».

Nadia K.