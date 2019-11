Tensions en mer de Chine méridionale : La Chine, prête pour un code de conduite

Pékin "est prêt à travailler" avec l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) sur un code de conduite concernant la mer de Chine méridionale, une zone stratégique revendiquée par le géant asiatique mais aussi par plusieurs Etats côtiers qui se disputent son contrôle. "Nous sommes disposés à travailler avec l'Asean (...) pour maintenir la paix et la stabilité à long terme dans la mer de Chine méridionale", a assuré hier le Premier ministre chinois Li Keqiang lors du sommet annuel des dirigeants de l'organisation régionale à Bangkok. La Chine revendique la majeure partie de cette mer, route-clé du commerce maritime mondial et qui compte parmi les plus riches en ressources et biodiversité sous-marine. Elle est accusée de la militariser en y déployant des navires de guerre et en y installant des avant-postes sur ses îles. L'Asean (Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei) travaille depuis plusieurs années à un code de conduite. Li Keqiang a évoqué hier les progrès accomplis sur ce texte qui pourrait être entériné d'ici trois ans, saluant ce document comme "un important point de repère" pour les négociations futures. En déplacement début août en Thaïlande, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait exhorté les pays de la région à faire reculer la "coercition" chinoise en mer de Chine méridionale. Auparavant, les Etats-Unis avaient appelé Pékin à mettre fin à son "harcèlement". Les divisions sont particulièrement vives entre la Chine et le Vietnam. En 2014, Pékin avait installé une plate-forme pétrolière dans les eaux maritimes revendiquées par Hanoï, provoquant des émeutes meurtrières anti-chinoises au Vietnam. La plate-forme avait été enlevée quelques mois plus tard. Cet été, un navire chinois est entré dans la zone économique exclusive (ZEE) vietnamienne en mer de Chine méridionale, ravivant les tensions. Il s'est retiré après y être resté plusieurs semaines.

R. I.