Dans la lucarne : La « seconde vie » de l’USMA

Comme dirait l’adage, les grands clubs ne meurent jamais. C’est généralement vérifié. C’est un peu comme le serpent qui fait sa «mue» en dépit de ce qui peut lui arriver comme mésaventures.

Les grands clubs qui ont d’habitude «pignon sur rue» peuvent être oubliés. Ces clubs peuvent ne pas être réguliers si une

«panne» survenait sur leur chemin. Si l’argent venait à manquer, toute la machine n’arrivait plus à fonctionner, comme dans un passé proche. Il est clair que cela n’est pas le propre d’une équipe donnée, mais pratiquement tous les championnats du monde connaissent ce genre d’aventures où des équipes qui «dévastaient» tout sur leur passage tombent soudainement en désuétude sans que personne ne voit la «catastrophe» arriver. Ce sont, cependant, des choses qui se produisent, donnant plus de tonus et de vérité à un football qui joue un peu à «l’enfant gâté». De Leeds à Sheffield United, en passant par des équipes comme l’US Chaouia, le MO Constantine, l’OM Ruisseau, la JSM Tiaret, le GC Mascara, Sig, MSP Batn, -la liste est on ne peut plus longue-, il y a des hauts et des bas. L’USM

El Harrach connaît une situation peu enviable en raison d’une situation financière catastrophique. Cela dure déjà depuis plusieurs années, elle qui a toujours été un «réservoir» pour les clubs de toutes les divisions. Cette saison en cours, les amateurs de «ballon rond» ont été surpris par la situation de l’USMA, après le changement brutal au niveau de la direction du club et surtout le «gel des avoirs» de l’ex-président du club. En dépit de cela, cette équipe, champion d’Algérie en titre, est en train de tenir la route et ce malgré le fait que les joueurs et les techniciens n’ont pas été payés. Ce qui avait poussé les supporters fidèles de ce club très titré à sillonner les ruelles de la capitale pour se faire entendre et surtout attirer l’attention des autorités, notamment le MJS. Ces actions tangibles ont réussi à sensibiliser nos responsables sportifs, même si le club «criblé de dettes (plus de 400 milliards de centimes) n’arrive pas à trouver un preneur potentiel. Néanmoins, l’action du sponsoring peut donner ses fruits. C’est le moyen le plus à même de permettre aux Usmistes de bien respirer surtout qu’ils sont qualifiés pour la phase finale de poules de la Coupe de la Ligue des champions d’Afrique où ils sont tombés dans un groupe assez difficile, l’ES Tunis, le WA Casablanca.

«Serport» qui a accepté de sponsoriser le club est avant tout une «bouffée d’oxygène» pour le club de Soustara. Il y a aussi Sonelgaz, l’ex-partenaire du club ; ce sera aussi dans un cadre de sponsoring. Toujours est-il, on parle d’argent frais dans les «caisses» du club et est vu d’un très bon œil.

Tant mieux pour cette sympathique formation !

Hamid Gharbi