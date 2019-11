ONU : mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes

Les Nations Unies ont appelé le monde à agir pour défendre les journalistes, la vérité et la justice, à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes. « Les statistiques donnent à réfléchir : au cours des dix dernières années, dans le monde, au moins 881 journalistes ont été assassinés pour avoir simplement dit la vérité », a rappelé Audrey Azoulay, la Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). « Jusqu’ici, 44 ont déjà perdu la vie en 2019 », a-t-elle ajouté, précisant que dans près de 9 cas sur 10, ces crimes sont restés impunis. « Sans la liberté d'expression et l’existence de médias libres, il serait impossible de faire progresser l’entente, la démocratie et la réalisation des objectifs de développement durable », a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans un message publié pour la journée.

Rédaction Web