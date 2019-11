Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national : Plus de 2.000 témoignages de moudjahidine

Le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54) a recueilli plus de 2.000 témoignages vivants de moudjahidine de la guerre de Libération nationale, et publié plus de 1.000 titres sur l'histoire nationale, a indiqué le directeur du centre, Djamel Eddine Miadi.

Dans une déclaration à l'APS, à la veille de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération, M. Miadi a fait savoir que le centre veillait à exploiter les témoignages vivants des artisans de la Révolution, après leur étude et leur classement par une commission technique supervisée par des spécialistes en histoire et en audiovisuel. «Jusqu'à présent, 30% de ces témoignages ont été exploités dans l'élaboration des recherches scientifiques réalisées par le centre, d'une part, et les établissements de recherche scientifique, d'autre part», a-t-il ajouté. Précisant que le centre avait publié «plus de 1.000 titres et réalisé 66 projets de recherche scientifique sur l'histoire nationale sous la supervision de 150 chercheurs», il a indiqué que ces recherches ont porté sur la résistance populaire, le mouvement national et la participation des femmes et des étudiants à la guerre de Libération. Pour préserver la mémoire nationale et diffuser la culture de l'histoire, le Centre s'attelle à réaliser des films sur le combat de martyrs et plus de 50 documentaires et à réaliser des CD sur des thèmes historiques.

Par ailleurs, le Centre veille à la réalisation de programmes de recherche scientifique sur l'histoire nationale et à publier leurs résultats, à collecter les données et documents relatifs aux résistances populaires et au mouvement national, et encourager les étudiants universitaires à se référer à ces recherches dans l'élaboration de leurs mémoires.

Le centre contribue aussi à l'élaboration de programmes éducatifs relatifs à l'histoire pour les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire), propose des mesures à même d'enrichir ces programmes, organise des conférences et des colloques, et célèbre les fêtes nationales, à travers l'organisation de concours intellectuels, à l'instar de la 24e édition du concours du 1er novembre qui porte sur plusieurs thèmes, dont le conte historique, la recherche et la poésie. Le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 est une entreprise publique à caractère scientifique et technologique, créée en 1995.