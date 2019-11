Histoire : Inauguration de la statue du roi Massinissa à Tafourah

La statue de Massinissa, roi de Numidie, a été inaugurée, jeudi au jardin de Tafourah à Alger, en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, du wali d'Alger, Abdelkhalek Siouda, et du président de l'APC d'Alger-Centre, Hakim Bettache. D'une hauteur de 3 mètres, la statue en bronze est fixée sur un socle en marbre d'une épaisseur de 2,5 mètres. Cette œuvre a été réalisée par des artistes diplômés d'Écoles des beaux-arts, encadrés par une commission technique composée de quatre directeurs d'Écoles des beaux-arts. Le coût de réalisation a atteint 1,7 milliard de centimes. Le Haut-Commissariat à l'amazighité a supervisé l'aspect historique de ce projet concernant la morphologie et la biographie de Massinissa, déclinée en quatre langues (arabe, amazigh, français et anglais) sur une plaque. Deux autres projets seront lancés en 2020 pour la réalisation de deux statues du chahid Larbi Ben M'hidi et du moudjahid Krim Belkacem, devant être installées dans les rues portant leur nom. Pour M. Bettache, l'installation de la statue de Massinissa au cœur de la capitale «consacre l'amazighité de l'Algérie», ajoutant que cette figure historique «est une source de fierté pour tous les Algériens et les Nord-Africains».