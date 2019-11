MDN : Plusieurs opérations réussies

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, à Tamanrasset/6e RM, et à Tindouf/3e RM, treize individus et saisi divers matériels. Dans le même contexte, «des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Oum El-Bouaghi/5e RM, et à Biskra/4e RM, six individus et saisi huit fusils de chasse et des munitions. À Ouargla (4e RM) et à In Salah (6e RM), des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les services des Douanes, un individu et saisi deux camions et 14.304 unités pyrotechniques, alors qu'à Béchar (3e RM) un autre détachement a saisi 50 kilos de kif traité. Par ailleurs, 32 immigrants clandestins ont été arrêtés à El- Bayadh et à Adrar.

D’autres détachements de l’ANP ont arrêté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, cinq narcotrafiquants en possession de 1.837 comprimés psychotropes, lors d'opérations distinctes à Annaba, à Sétif/5e RM et à Relizane/2e RM.

Dans un autre contexte, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé, en coordination avec les services des Douanes à Ouargla/4e RM et à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, quatre individus et saisi cinq détecteurs de métaux, ainsi que trente-quintaux de cuivre. D’autres détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 6.119 litres de carburants à Tébessa, à El-Tarf et à Souk-Ahras/5e RM, tandis des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à Oran et à Mostaganem/2e RM.