Tizi Ouzou : Le sacrifice des martyrs présent dans la mémoire

Plusieurs festivités ont été organisées, jeudi et vendredi à travers les localités de Tizi Ouzou. Outre les traditionnelles cérémonies de recueillement et dépôts de gerbes de fleurs au niveau des monuments et sanctuaires érigés à la mémoire de nos martyrs, cette célébration a vu l’organisation d’hommages et de remise de médailles aux moudjahidine et veuves de chouhada, des visites aux maisons des héros de la Wilaya III érigées en musée, des conférences et projection de films.

Ces festivités ont été organisées par la direction de la culture, en collaboration avec le musée régional du Moudjahid, ainsi que le mouvement associatif. Le wali, Mahmoud Djemaâ, accompagné des représentants des organisations de la famille révolutionnaire, s’est recueilli hier à la mémoire des martyrs au niveau du sanctuaire à M’Douha. Cette occasion a été saisie pour remettre les clés et décisions d'octroi des aides à l'habitat rural à 1.011 citoyens. L’Association des filles et veuves de chahids a commémoré cette date, en organisant une marche au centre-ville.

Bel. Adrar