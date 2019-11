Dans la lucarne : Déjà un match arrêté !

On est encore loin de la fin de la phase aller du championnat national de Ligue1. On en est qu’à la neuvième journée et on est encore loin de la régularité tant souhaitée concernant le respect du calendrier du présent exercice. On ne connait pas à l’avance quand est-ce que se jouera la prochaine journée. C'est-à-dire qu’on continue à naviguer à vue. Tout le monde, en tout cas, espère que les choses se décantent d’ici là. En attendant, au cours de la journée de mercredi, on a été surpris que le match USBiskra-MCA, qui s’est joué à Biskra, n’est pas allé à son terme. Il a été arrêté à la 64e minute de jeu lorsque l’arbitre, M. Bouzar, a été touché par un projectile lancé des gradins, ce qui lui a valu des points de suture. Conformément au règlement en vigueur, la rencontre s’arrête aussitôt qu’un officiel est victime d’agression ou de jets de projectiles. Le MCA a attendu plus de 25 minutes avant de quitter le stade devant un public excité d’une façon non habituelle. On comprend la situation de leur équipe qui ne récolte pas les bons résultats comme le montre sa nette défaite devant l’ASAM sur le score de 3 à 0, mais cela ne doit pas se justifier. Il est vrai que ceux qui étaient derrière le jet de projectiles savent que cela ne travaille nullement les affaires de l’USBiskra qui nous a habitués à des prestations de bonne facture et un comportement exemplaire de sa galerie. L’hospitalité, la sportivité ont été le fort de cette sympathique équipe biskrie. On ne comprend pas ce que cet «énergumène» a voulu faire. Toujours est-il, il n’a nullement aidé son club. Son équipe risque d’être sévèrement sanctionnée. On parle de perte des trois points du match avec défalcation de trois points. L’USB risque de subir lourdement une sanction par la commission de discipline de la LFP. Cette équipe ne mérite pas un tel cas de figure eu égard au niveau qu’elle propose à chacune de ses sorties, même en cas de défaite. Le football doit rester basé sur la sportivité et l’accueil exemplaire des visiteurs, et c,e quel que soit l’issue finale de la rencontre. Les supporters sont appelés à rester aux côtés de leur équipe en la soutenant du début jusqu’à la fin. C’est la base même de la sportivité qui ne peut que contribuer aux bonnes relations entre les uns et les autres. En football, on ne peut avancer par la violence. Celle-ci ne peut faire les affaires de celui qui la provoque. C’est plutôt le contraire qui se produit tout en aggravant le cas des fauteurs de troubles. Ce qui s’est passé à Biskra ne va pas arranger les résultats et le classement de cette équipe. Dommage !

Hamid Gharbi